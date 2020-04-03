加拿大实时疫情（4月3日），81% 加拿大人称疫情增加精神压力

加拿大实时疫情
截至到 2020年4月3日，北美东部标准时间 16:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1121
|31
|阿尔伯塔省
|968
|13
|萨斯喀彻温省
|220
|3
|曼尼托巴省
|182
|2
|安大略省
|3255
|97
|魁北克省
|6101
|61
|纽芬兰与拉布拉多
|195
|1
|新不伦瑞克省
|95
|0
|新斯科舍省
|207
|0
|爱德华王子岛
|22
|0
|育空地区
|6
|0
|西北地区
|4
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|12389
|208
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大病例 1.2 万，安省预测危机可持续两年之久
星期五，加拿大的 COVID-19 病例已经达 12389 例，死亡人数达到 208 人。
疫情最严重的省份仍然是魁北克省（6,101例）、安大略省（3,255例）、不列颠哥伦比亚省（1,121例）和阿尔伯塔省（968 例）。
加拿大首席卫生官曾经说这个星期至为关键，但本周出来的数字都非常不妙，病例和死亡人数直线上升，加拿大面临着医护设备严重短缺…
星期五，加拿大特鲁多在每日通报会上说，加拿大政府 “有信心” 能将获得必要的医护装备。
他说，加拿大政府一直在与美国政府进行 “非常紧密地合作”，以阐明基本物资、产品和服务每天都能在加拿大和美国之间流通。
与此同时，安大略省在周五发布了对疫情的模拟统计信息。
该模型预测，即使采取了公共卫生措施，新型冠状病毒危机也可能持续 18 个月至两年，并在安省导致 3000 至 15,000人死亡。
疫情造成人们精神压力加大
加拿大领先的健康、心理健康和数字心理健康服务提供商 Morneau Shepell 本周发布了疫情对人们心理健康影响的一个调查，调查报告说，COVID-19 疫情大爆发，导致加拿大人心理健康指数明显恶化。
调查显示，81％ 的受访者表示，COVID-19 大流行正在影响自己的心理健康。
55％ 的人担忧疫情将给自己和家庭带来财务上的困难， 42％ 的人担心自己病倒，或有亲人死亡，33％ 的受访者说，这一疫情对自己造成了精神上非常负面的影响。
（CBC，Radio-Canada）
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