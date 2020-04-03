加拿大实时疫情（4月3日），81% 加拿大人称疫情增加精神压力

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加拿大实时疫情

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截至到 2020年4月3日，北美东部标准时间 16:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1121 31 阿尔伯塔省 968 13 萨斯喀彻温省 220 3 曼尼托巴省 182 2 安大略省 3255 97 魁北克省 6101 61 纽芬兰与拉布拉多 195 1 新不伦瑞克省 95 0 新斯科舍省 207 0 爱德华王子岛 22 0 育空地区 6 0 西北地区 4 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 12389 208

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大病例 1.2 万，安省预测危机可持续两年之久

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星期五，加拿大的 COVID-19 病例已经达 12389 例，死亡人数达到 208 人。

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疫情最严重的省份仍然是魁北克省（6,101例）、安大略省（3,255例）、不列颠哥伦比亚省（1,121例）和阿尔伯塔省（968 例）。

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加拿大首席卫生官曾经说这个星期至为关键，但本周出来的数字都非常不妙，病例和死亡人数直线上升，加拿大面临着医护设备严重短缺…

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星期五，加拿大特鲁多在每日通报会上说，加拿大政府 “有信心” 能将获得必要的医护装备。

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他说，加拿大政府一直在与美国政府进行 “非常紧密地合作”，以阐明基本物资、产品和服务每天都能在加拿大和美国之间流通。

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与此同时，安大略省在周五发布了对疫情的模拟统计信息。

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该模型预测，即使采取了公共卫生措施，新型冠状病毒危机也可能持续 18 个月至两年，并在安省导致 3000 至 15,000人死亡。

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疫情造成人们精神压力加大

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加拿大领先的健康、心理健康和数字心理健康服务提供商 Morneau Shepell 本周发布了疫情对人们心理健康影响的一个调查，调查报告说，COVID-19 疫情大爆发，导致加拿大人心理健康指数明显恶化。

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调查显示，81％ 的受访者表示，COVID-19 大流行正在影响自己的心理健康。

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55％ 的人担忧疫情将给自己和家庭带来财务上的困难， 42％ 的人担心自己病倒，或有亲人死亡，33％ 的受访者说，这一疫情对自己造成了精神上非常负面的影响。

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（CBC，Radio-Canada）

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