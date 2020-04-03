医生短缺让安省准许移民医生领30天行医执照

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在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐加拿大的情况下，各个省份都出现医护人员短缺的问题。比如，加拿大最大省份安大略省COVID-19病毒肺炎感染者中就有十分之一的患者是医护人员。

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加拿大一些省份采取了呼吁退休医护人员重返医院工作的措施，而安大略省政府还采取了让在海外受过医学院教育并有行医资格的人士申请短期行医执照的措施。

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这一被称为“监督短期工作证书” Supervised Short Duration Certificate不但适用于在海外接受过医疗教育的医生、而且适用于加拿大国内医学院应届毕业生，他们在获得这短期行医证书后可以在资深医生指导下在安大略省医院、诊所或政府卫生机构工作。

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几年前抵达加拿大的难民Vanig Garabedian在其原籍国叙利亚是妇产科医生，他在知道安大略省这一对海外培训的医生提供短期行医证书的措施后表示，他会提出申请以便能够用自己的专业知识回报加拿大这个给了他第二次生活机会的国家。

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加拿大每年接收大量新移民，其中有一些是在外国接受过医学教育并行过医的医生，但由于他们在海外的行医资格在加拿大不被直接接受、而是需要经过复杂和繁琐的认证过程，所以许多具有海外行医资格的人在移民加拿大后不得不改行干别的工作。

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RCI with Nicole Brockbank · CBC News

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