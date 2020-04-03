多伦多市: 关键地点人与人间距不到两米罚款5千

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多伦多市政府官员星期四宣布了一项新规定，严格禁止人们在城市的某些地方靠得太紧，如果间距不到两米，可被处以最高 5,000 加元的罚款。

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多伦多市长约翰·托里（John Tory）在每日新闻发布会上宣布了这一规定。

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这一法规立即生效，至少实行30天，实施地点限于城市内的公园和广场。

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市政官员说，公园和广场是人们拥挤问题最明显的地方。

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多伦多市长托里说：

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这涉及到人的生命，我们必须加大努力，市政府将继续竭尽全力来封闭城市，挽救生命。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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哪儿去哪儿不能去？

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不过，对于城市的哪些地方能去，哪些地方不能去，多伦多市民们仍然存在很多疑问。

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在 COVID-19大流行期间，能不能去公园散步、跑步？能不能去公园遛狗呢？

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多伦多公共卫生局的建议是，人们应尽量减少去户外的时间，但仍可以进行日常锻炼、散步跑步、遛狗等，但必须与其他人保持两米的间距。

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多伦多市长托里说：

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新规定并不是说你不能出去，而是说在人多的地方，必须保持两米的间距。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他举了一个例子，比如在湖边公园 Sunnyside Park，显然有人不重视两米距离的规定。

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目前多伦多已经关闭了各种户外设施，但公园的绿色空间仍向公众开放。

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（CBC）

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