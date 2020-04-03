安大略省新冠疫情模拟预测：可能长达两年，死亡人数最高可达1万5千

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如果没有采取停工停课、禁止聚会等防疫措施的话，安大略全省可能会有10万人死于新冠病毒肺炎。如果采取所有可以采取的措施，这场疫情在该省可能造成的死亡人数会在3000到15000之间。最后的实际死亡人数会接近预估的最低值还是最高值，取决于每个人的行为。这是安大略省政府星期五（4月3日）公布的新冠疫情模拟预测结果。

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到目前为止，安大略省有67人死于新冠病毒肺炎，为加拿大全国之冠。

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4月底感染人数和死亡人数预测

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安省的疫情模拟预测显示，如果没有采取任何措施，到四月底时，安省将有30万人感染。如果维持目前措施, 仍将有8万人感染。如果采取更多、更严格的措施，感染人数可降低到12500人。

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到星期五下午为止，安大略省累计感染人数为3255。

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4月底以前的死亡人数预测：无措施可达6000，维持现有措施1600，如果实行更严格的措施可控制在200人左右。

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安大略省公共卫生负责人唐纳利（Peter Donnelly）在星期五中午的新闻发布会上说，整个疫情期间全省死亡人数最高可达1万5千人，这个预测听上去也许很可怕或不可信。但是安省平常每年死于流感的人数就有1300多人，严重时达到1500。而新冠病毒的致死率可以达到流感的十倍，并且没有疫苗和特效药。

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他还说，如果考虑到第二波和第三波疫情，新冠病毒蔓延的时间可能长达一年半到两年。

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新措施

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唐纳利等公共卫生官员建议的新措施包括缩减目前的基本服务清单，以便让更多的公司和机构关闭；有些地方要限制出入，包括原住民社区；实行更严格的社交距离规定，以及加强对老年人的保护措施。

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安大略省长福特（Doug Ford）在新闻发布会上宣布，在星期六午夜以前，该省所有的住宅修建和非必要的工业设施建设都要停止。他还说，事实证明保持社交距离是有效的防疫手段，他呼吁省民继续遵守规定，为遏制疫情尽力。

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在被记者问到美国要求3M公司停止向加拿大等国供应N95口罩一事时，福特表示，他无法用语言形容自己对特朗普的失望。他理解美国总统必须先顾自己的国民，但是”我们是紧密联系在一起的”。

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他说，在关键物资上仰赖他人、仰赖其他国家“这样的事永远、永远不会再次发生”。省政府已经在和省内企业洽谈，一定要做到医用物品自给自足，“足够供给所有安大略人，所有加拿大人。”

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老年人死亡率最高

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模拟测试结果显示，安省新冠肺炎患者的平均死亡率为2.1%，但是80岁以上老人的死亡率接近16%。

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该省各地多个老人院发生疫情。中部小城鲍勃凯镇Pinecrest养老院的65个老人中已有20人死亡，还有24名工作人员病毒检测呈阳性。

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好消息是，全省的治愈病例也在显著增加。今天又有192人康复，使全省治愈病例总数达到1023。

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（RCI with CP, CBC News）

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