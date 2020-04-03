安大略省长福特 (CP/Chris Young)

安大略省新冠疫情模拟预测：可能长达两年，死亡人数最高可达1万5千

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月3日（星期五）17:36
更新 2020年4月3日（星期五）17:41

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

如果没有采取停工停课、禁止聚会等防疫措施的话，安大略全省可能会有10万人死于新冠病毒肺炎。如果采取所有可以采取的措施，这场疫情在该省可能造成的死亡人数会在3000到15000之间。最后的实际死亡人数会接近预估的最低值还是最高值，取决于每个人的行为。这是安大略省政府星期五（4月3日）公布的新冠疫情模拟预测结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，安大略省有67人死于新冠病毒肺炎，为加拿大全国之冠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4月底感染人数和死亡人数预测

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省的疫情模拟预测显示，如果没有采取任何措施，到四月底时，安省将有30万人感染。如果维持目前措施, 仍将有8万人感染。如果采取更多、更严格的措施，感染人数可降低到12500人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期五下午为止，安大略省累计感染人数为3255。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4月底以前的死亡人数预测：无措施可达6000，维持现有措施1600，如果实行更严格的措施可控制在200人左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省公共卫生负责人唐纳利（Peter Donnelly）在星期五中午的新闻发布会上说，整个疫情期间全省死亡人数最高可达1万5千人，这个预测听上去也许很可怕或不可信。但是安省平常每年死于流感的人数就有1300多人，严重时达到1500。而新冠病毒的致死率可以达到流感的十倍，并且没有疫苗和特效药。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，如果考虑到第二波和第三波疫情，新冠病毒蔓延的时间可能长达一年半到两年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新措施

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

唐纳利等公共卫生官员建议的新措施包括缩减目前的基本服务清单，以便让更多的公司和机构关闭；有些地方要限制出入，包括原住民社区；实行更严格的社交距离规定，以及加强对老年人的保护措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长福特（Doug Ford）在新闻发布会上宣布，在星期六午夜以前，该省所有的住宅修建和非必要的工业设施建设都要停止。他还说，事实证明保持社交距离是有效的防疫手段，他呼吁省民继续遵守规定，为遏制疫情尽力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在被记者问到美国要求3M公司停止向加拿大等国供应N95口罩一事时，福特表示，他无法用语言形容自己对特朗普的失望。他理解美国总统必须先顾自己的国民，但是”我们是紧密联系在一起的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，在关键物资上仰赖他人、仰赖其他国家“这样的事永远、永远不会再次发生”。省政府已经在和省内企业洽谈，一定要做到医用物品自给自足，“足够供给所有安大略人，所有加拿大人。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老年人死亡率最高

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

模拟测试结果显示，安省新冠肺炎患者的平均死亡率为2.1%，但是80岁以上老人的死亡率接近16%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该省各地多个老人院发生疫情。中部小城鲍勃凯镇Pinecrest养老院的65个老人中已有20人死亡，还有24名工作人员病毒检测呈阳性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

好消息是，全省的治愈病例也在显著增加。今天又有192人康复，使全省治愈病例总数达到1023。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP, CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

COVID-19: Hydro-Québec se branche à la solidarité  

RCI | English

COVID-19 threatens to decimate the world’s 70M displaced people: report

RCI | Español

Divorcios, abusos, speed-dating y Kamasutra en tiempos de pandemia

عاملة في مصنع لإنتاج الكمّامات الطبية في أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة 1 أبريل نيسان 2020 – AP Photo / Sue Ogrockiالعربية | RCI

كوفيد 19: الرئيس الأمريكي يأمر بوقف تصدير الكمّامات الطبية نحو كندا

Radio-Canada.ca CBC.ca
COVID-19 au Canada : ce qu’il faut retenir aujourd’huiLes Forces canadiennes appelées en renfort pour protéger le Nunavik de la COVID-19COVID-19 : Québec veut augmenter le salaire de certains travailleurs essentielsRassemblements interdits : une contravention pas comme les autresDonald Trump n'a pas l'intention de porter un masque, même si c'est recommandéCOVID-19 : la production laitière frappée de plein fouet par la criseFaux, l’année scolaire n’est pas annulée dans les écoles du QuébecMasques N95 : une grosse commande destinée au Québec pourrait être compromise par TrumpLe nettoyage des masques N95 pour aider à contrer la pénurieNon, les produits Olymel ne sont pas contaminés par le coronavirus
A peek behind the curtain: How CBC staff are covering the pandemicThe NationalAir Canada to provide protective gowns, eyewear to flight crew amid COVID-19 pandemicFederal government urges med students, retirees to volunteer in the fight against COVID-19The economy's on life support and Canadians need help now. What's the holdup?Food security experts warn of supply shortages, higher prices due to global pandemicScheer says Conservatives won't shy away from criticizing government's COVID-19 response'No benefit' to sending seniors ill with COVID-19 to hospital, some nursing homes tell loved onesTrump recommends face masks to stem COVID-19, though says he won't wear oneU.S. accused of 'Wild West methods' by seizing N95 masks destined for other countries