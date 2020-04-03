被要求停止对加拿大和拉美国家的口罩出口，美国3M公司回应

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美国医用产品制造商3M公司星期五（4月3日）发表声明说，公司受到来自白宫的压力，被要求停止向加拿大和拉美国家出口N95口罩。

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美国总统特朗普星期四晚上在推特上说“狠狠给了3M一棒”，并提到美国国防生产法，称该公司将付出高昂代价。按照该法律，美国总统有权在涉及国家安全等紧急情况下要求私营企业生产国防产品，并且有权控制销售。

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3M公司在声明中对特朗普政府动用国防生产法保障关键医用物资供应表示欢迎，但同时也指出，3M是加拿大和拉美国家极为重要的口罩供应商，此时切断对这些国家的医护人员的口罩供应，会产生严重的“人道后果”。另一方面，这种做法也可能引起其他国家的报复和仿效，反过来影响美国本土的口罩和其他医用产品的供应。

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3M的全名为“明尼苏达矿业及制造公司”，因三个主要单词都以M开头而得此简称。它是一家跨国综合制造企业，在包括中国在内的多个国家设厂，在加拿大也有分公司。但是加拿大3M并不生产口罩。

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加拿大总理特鲁多星期五在被问到此事时表示，加拿大也有医疗物资运往美国，安大略省温莎市有许多护士每天过境去底特律上班。对加美两国之间的物资和服务往来设限是错误的。

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3M的旗下工厂每年生产11亿个口罩。该公司在声明中说，1千万个N95口罩正在从中国3M工厂运往美国。公司会和政府保持密切合作，尽力扩大生产。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster）

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