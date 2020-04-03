魁省省长要求警方加强执法，不遵守社会疏远指令可被罚款高达6千加元

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魁北克省长对那些不服从省政府公共卫生规定的人越来越感到气愤。

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星期四，魁省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）要求省警察局 SQ 和各个城市的警察们对不遵守规定的人绝 “不宽容”，对拒绝服从社会疏远规则的人严罚。

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他说，我们必须更坚决地执行规定，确保人们遵循省政府的法令，违反社会疏远规定，可被罚款为1,000 至 6,000 加元不等。

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他说，这就是所有不遵守指令的人应得的下场。

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截至到星期四，魁北克省的病例数已经超过 5500例，魁北克各地已有 204 名医护人员感染了新型冠状病毒。

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（Radio-Canada）

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