谷歌新闻倡议将资助650万美元用于抗击冠状病毒错误信息

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谷歌表示将通过Google新闻倡议（GNI）向全球的新闻事实核查人员和非营利组织提供650万美元的资金，以打击全球范围的新冠病毒错误信息问题。谷歌认为，过多的不可靠信息会使人们更难获得有关冠状病毒大流行的可靠指导。谷歌的资金将支持冠状病毒事实检查和验证工作，提高信息和新闻可信度。

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支持新闻协作和资源共享

Google新闻倡议（GNI）表示将加大对First Draft的支持。这家非营利组织在为全球报道COVID-19的记者提供一个在线资源中心，提供专门的培训和危机模拟。 First Draft的另一项任务是利用其广泛的CrossCheck（互查）网络来帮助新闻编辑室快速做出响应，并解决不断更新的内容引起混乱的问题。谷歌也将继续支持巴西的协作验证核查项目Comprova。

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在欧洲针对重国家，谷歌将支持 Full Fact和Maldita.es的新闻协调工作，以扩大分享并帮助减少有害虚假信息的传播。在德国，谷歌还资助CORRECTIV的促使公民参与反对错误信息的努力。

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方便访问数据，科学知识和事实检查

谷歌表示将向美国科学促进协会的SciLine以及Scimex.org的创建者澳大利亚科学媒体中心提供资金，建立公共卫生和科学数据。支持为新闻技术非营利组织Meedan与公共卫生专家合作开发的记者数据库。

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Google新闻倡议（GNI）还将支持斯坦福大学和斯坦福大学的Big Local News的JSK新闻学者奖学金，为从事COVID-19报道的记者创建全球数据资源。这个新项目将整理来自世界各地的数据，并帮助记者讲述对社区有影响的以数据为依据的故事。

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利用谷歌趋势和搜索为记者和研究者提供帮助

谷歌目前已经在具有嵌入式可视化效果的本地化页面中提供了Google趋势数据，使记者能够理解和解释世界各地如何搜索该病毒。

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谷歌意识到，人们正在搜索的主题以及在线获取良好信息方面可能存在差距。诸如“在什么温度下杀死冠状病毒？”之类的问题数据可以为卫生部门在考虑提供给民众哪些疫情信息的时候有所帮助。

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针对非洲和不发达国家，谷歌表示还会利用Question Hub中的数据和印度和非洲的BOOM Live以及尼日利亚的BOOM Live合作。此外，谷歌还将在印度和尼日利亚培训1,000名记者以发现和减少错误健康信息的传播。

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