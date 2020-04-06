加拿大医疗体系应从这次新冠疫情中吸取哪些教训？医生的思考

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加拿大的医疗体系平日里是让许多加拿大人自豪的。但是和其他国家一样，它在面对新冠病毒来袭时暴露出许多问题。当疫情结束后，加拿大应该从中吸取哪些教训？多伦多总医院疼痛科医生汉斯.克拉克（Hance Clarke）和经济管理咨询专家伊姆兰.阿布杜尔（Imran Abdool)在CBC网站的观点栏目联合撰文说，新冠疫情会结束，但是大流行病还会再发生。我们必须打赢目前这一仗，也必须为将来做好准备。

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加拿大政府对医疗系统欠债太多太久

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加拿大联邦和省级政府多年来对医疗卫生投入不足。安大略省和阿尔伯塔省在疫情开始前都在忙着削减公共卫生系统的开支。克拉克和阿布杜尔的文章说，健康的人口才能创造强劲的经济，但是强劲的经济却没有给医疗系统足够的回馈。

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例如，2008年全球金融危机过后，加拿大经济发展势头比危机前更好，但是决策者对加大医疗卫生系统的投入并不热心。医院走廊里的担架上，等床位的患者一躺就是几天成为常态，这是医疗系统超载的危险信号，却没有引起加拿大人的警惕。现在疫情爆发，政府的种种举措，做到最好也只是在打补丁。

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《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hebert）上星期也在Radio-Canada的早间节目中评论说，过去几周来联邦政府不断宣布这里拨款那里资助，就像在一座到处是洞的大坝上堵漏。

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克拉克和阿布杜尔认为，我们并没有从2003年的非典疫情中吸取教训。如果现在不总结，新冠病毒教给我们的也会被很快忘却，直到下一次流行病爆发。

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加强医疗卫生投入

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克拉克医生说，政府对医学研究和医疗系统的投入应该成为一种“常规政策”，我们不能只靠以营利为目标的公司。90年代以来，革命性的药物问世相对较少，反观被称为抗生素研发黄金时代的40到60年代，正是政府对高校研究的拨款更多的时代。

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加强医药供应链

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这次新冠疫情暴露出药物供应是多么容易被影响。这是在医疗卫生领域太过依赖私营企业的另一个后果。现在阿片类药物已经开始紧缺，这使卡拉克等从事疼痛诊疗的医生担心，新冠疫情的另一个后果是造成依赖此类药物的患者的痛苦甚至死亡。

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另外，目前的N95口罩短缺也使加拿大公共卫生机构重新考虑医用物资的供应问题。安大略省长福特（Doug Ford）上星期宣称，他再也不会在医用物资上依赖其他人和其他国家，安省政府正在和一些本省公司洽谈，一定要做到关键物资自给自足。

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提高医疗系统处理危机的能力和日常诊疗能力

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医疗系统需要做好应对新冠疫情这类危机的准备，同时也要提高日常诊疗能力。让患者等待、拖延手术和治疗，最终会反映在生产力和经济发展上。

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另外，克拉克医生建议，随着加拿大社会的老龄化加剧，我们应该重新审视医疗服务和生产力之间的联系。针对老年人的治疗和服务 — 例如髋关节和膝关节置换 — 应该加强。

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文章最后说，新冠病毒的蔓延是一场悲剧。如果我们不能从中吸取教训，重复犯过的错误，那将是双重的悲剧。

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克拉克和阿布杜尔的文章发表在CBC网站的“Opinion”栏目。该栏目和新闻报道有着严格的区分，通常由自由撰稿人供稿。

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（RCI with CBC News，Hance Clarke，Imran Abdool）

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