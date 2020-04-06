加拿大实时疫情（4月6日）：病例过了1.6万，加拿大卫生官员终于叫大家戴口罩 了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到 2020 年 4 月 6 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1203 38 阿尔伯塔省 1250 23 萨斯喀彻温省 249 3 曼尼托巴省 204 2 安大略省 4347 150 魁北克省 8580 121 纽芬兰与拉布拉多 226 2 新不伦瑞克省 101 0 新斯科舍省 293 0 爱德华王子岛 22 0 育空地区 6 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 16501 339

*信息来源：CBC/Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生官终于叫大家戴口罩了

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大新冠病毒危机大爆发三个星期之后，加拿大公共卫生署终于松了口，建议每个人都戴上口罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，尽管北美的疫情在加重，加拿大的高层卫生官员一直坚持，有症状的人和医务人员应该戴口罩，其他人戴口罩没用，多洗手才更管用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戴非医用口罩

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生署补充说，让大家戴口罩，是在难以实施社会疏远措施场合下的一项 “附加措施” 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，大家应该戴非医用口罩，把医用口罩留给医务人员用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共卫生署还说，戴口罩并不能保护佩戴者本人，而是可以保护其他的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一下午，加拿大公共卫生署的首席卫生官 Theresa Tam 医生说，在某些情况下，这种病毒可能可以在感染者发病之前传播，甚至还有人携带病毒，但永远不会发病。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，但目前还缺少有关这一病毒传播途径的精确科学数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 医生表示，现在加拿大的公共卫生专家们对戴口罩的作用达成了 “共识”，在一些难以严格执行社会疏远措施的地方，比如乘坐公共交通工具时，或在食品店里，戴口罩可以作为一项额外措施使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，戴口罩可以保护其他人免受戴口罩者的 “潜在传染”，另外，让大家戴口罩，并不意味着可以结束其他的保护方法，大家要继续保持社会疏远、隔离和多洗手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada