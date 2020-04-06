加拿大实时疫情（4月6日）：病例过了1.6万，加拿大卫生官员终于叫大家戴口罩 了

加拿大实时疫情
截至到 2020 年 4 月 6 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1203
|38
|阿尔伯塔省
|1250
|23
|萨斯喀彻温省
|249
|3
|曼尼托巴省
|204
|2
|安大略省
|4347
|150
|魁北克省
|8580
|121
|纽芬兰与拉布拉多
|226
|2
|新不伦瑞克省
|101
|0
|新斯科舍省
|293
|0
|爱德华王子岛
|22
|0
|育空地区
|6
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|16501
|339
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加拿大卫生官终于叫大家戴口罩了
在加拿大新冠病毒危机大爆发三个星期之后，加拿大公共卫生署终于松了口，建议每个人都戴上口罩。
在此之前，尽管北美的疫情在加重，加拿大的高层卫生官员一直坚持，有症状的人和医务人员应该戴口罩，其他人戴口罩没用，多洗手才更管用。
戴非医用口罩
加拿大公共卫生署补充说，让大家戴口罩，是在难以实施社会疏远措施场合下的一项 “附加措施” 。
而且，大家应该戴非医用口罩，把医用口罩留给医务人员用。
公共卫生署还说，戴口罩并不能保护佩戴者本人，而是可以保护其他的人。
星期一下午，加拿大公共卫生署的首席卫生官 Theresa Tam 医生说，在某些情况下，这种病毒可能可以在感染者发病之前传播，甚至还有人携带病毒，但永远不会发病。
她说，但目前还缺少有关这一病毒传播途径的精确科学数据。
Theresa Tam 医生表示，现在加拿大的公共卫生专家们对戴口罩的作用达成了 “共识”，在一些难以严格执行社会疏远措施的地方，比如乘坐公共交通工具时，或在食品店里，戴口罩可以作为一项额外措施使用。
她说，戴口罩可以保护其他人免受戴口罩者的 “潜在传染”，另外，让大家戴口罩，并不意味着可以结束其他的保护方法，大家要继续保持社会疏远、隔离和多洗手。
（Radio-Canada）
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。