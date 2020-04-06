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加拿大实时疫情（4月6日）：病例过了1.6万，加拿大卫生官员终于叫大家戴口罩 了

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月6日（星期一）09:55
更新 2020年4月6日（星期一）15:56

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 6 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 1203 38
阿尔伯塔省 1250 23
萨斯喀彻温省 249 3
曼尼托巴省 204 2
安大略省 4347 150
魁北克省 8580 121
纽芬兰与拉布拉多 226 2
新不伦瑞克省 101 0
新斯科舍省 293 0
爱德华王子岛 22 0
育空地区 6 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 16501 339

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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加拿大卫生官终于叫大家戴口罩了

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在加拿大新冠病毒危机大爆发三个星期之后，加拿大公共卫生署终于松了口，建议每个人都戴上口罩。

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在此之前，尽管北美的疫情在加重，加拿大的高层卫生官员一直坚持，有症状的人和医务人员应该戴口罩，其他人戴口罩没用，多洗手才更管用。

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戴非医用口罩

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加拿大公共卫生署补充说，让大家戴口罩，是在难以实施社会疏远措施场合下的一项  “附加措施” 。

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而且，大家应该戴非医用口罩，把医用口罩留给医务人员用。

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PHOTO : ISTOCK

公共卫生署还说，戴口罩并不能保护佩戴者本人，而是可以保护其他的人。

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星期一下午，加拿大公共卫生署的首席卫生官  Theresa Tam 医生说，在某些情况下，这种病毒可能可以在感染者发病之前传播，甚至还有人携带病毒，但永远不会发病。

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她说，但目前还缺少有关这一病毒传播途径的精确科学数据。

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Theresa Tam 医生表示，现在加拿大的公共卫生专家们对戴口罩的作用达成了 “共识”，在一些难以严格执行社会疏远措施的地方，比如乘坐公共交通工具时，或在食品店里，戴口罩可以作为一项额外措施使用。

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她说，戴口罩可以保护其他人免受戴口罩者的 “潜在传染”，另外，让大家戴口罩，并不意味着可以结束其他的保护方法，大家要继续保持社会疏远、隔离和多洗手。

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（Radio-Canada）

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文章分类：健康
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