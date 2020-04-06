英国首相约翰逊病情恶化，转入重症病房

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

此前确诊感染新冠病毒的英国首相鲍里斯.约翰逊（Boris Johnson）星期一（4月6日）病情恶化，转入重症病房。现由外交大臣多米尼克.拉布（Dominic Raab）在必要时代行首相职责。46岁的拉布也是英国第一国务大臣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国首相府3月27日宣布约翰逊确诊，但症状轻微，仍继续主持政府工作。他在星期天（4月5日）晚因症状加重住进伦敦圣托马斯医院，星期一早上仍在推特上表示自己感觉精神状态不错，可以在医院里继续工作，同时感谢照料他的医护人员，称他们是“最优秀的英国人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国首相府的声明说，约翰逊的病情在星期一下午恶化，他的医疗团队因此建议他转入重症病房，以便在需要时使用呼吸机。到声明发布时，约翰逊仍然神志清醒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰逊今年55岁。他正在怀孕的未婚妻凯莉·西蒙兹（Carrie Symonds）此前也出现新冠肺炎症状，但现在已有好转。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多的夫人上个月去英国出席一项活动时感染，现已痊愈。特鲁多表示他即将结束隔离，很快会重返办公室。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国女王伊丽莎白二世星期天发表了她在位六十多年来第四次圣诞节致辞之外的全国讲话，鼓励国民坚韧、自律，共度难关:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Thomson Reuters, CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada