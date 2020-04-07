北美股市周二继续反弹，投资者乐观情绪延续

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二北美股市继续反弹，美国疫情热点地区病例放缓的早期迹象给人们带来了希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大多伦多证券交易所的基准指数 S&P/TSX 在早盘交易中上涨了近 400 点，涨幅近 3％，而道琼斯工业平均指数和纽约标准普尔 500 指数也出现类似幅度的上涨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国的纽约州和新泽西州显示出病毒爆发 “趋于平缓” 的初步迹象之后，北美股市在星期一出现了稳固上涨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多财富管理公司 SIA Wealth Management 的首席市场策略师Colin Cieszynski说，有迹象表明，新冠病毒病例的增长有可能即将在北美达到顶峰，并且有可能已经在几个欧洲国家达到了顶峰，这种情况有助于缓解投资者的担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国路易斯安那州的州长约翰·爱德华兹 （John Bel Edwards）在周一晚些时候也表示，他所在州的新增住院人数在呈下降趋势，这个州也是美国疫情的重灾区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Thomson Reuters， CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada