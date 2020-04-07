华为向加拿大捐赠大批个人防护用品

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《环球邮报》报道说，过去半个多月来，华为公司不声不响地向加拿大捐赠了大批个人防护用品，包括100多万个口罩，5万双手套和3万副护目镜。

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华为计划捐给加拿大6百万个口罩，其中包括20万个N95口罩。获得华为口罩捐赠的还有意大利，爱尔兰，西班牙，捷克和波兰等欧洲国家。华为加拿大的企业事务副总裁维尔什（Alykhan Velshi）表示，危急时刻，大家应该团结起来，互相帮助。

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加拿大在二月初曾向中国捐赠16吨个人防护用品。

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华为财务总监孟晚舟的引渡案正在审理期间。另外，华为也正在等待加拿大政府作出是否让它参与加拿大5G网络建设的决定。

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在星期二（4月7日）的新闻发布会上，总理特鲁多在被问及此事时表示，加拿大政府很高兴收到国内外企业的捐赠。但是这些捐赠没有政治作用，不会影响政府的决定。

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（RCI with Globe and Mail, Radio-Canada)

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