放低身段：加拿大终获美国放行N95口罩

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在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐、世界许多国家N95防护口罩一罩难求的情况下，美国总统特朗普指责美国3M公司向加拿大等美洲国家出口医护人员急需的N95防护口罩是罔顾美国利益的行为，要求根据战时法案的有关条款命令边境当局不得放行已经发货的N95口罩。

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加拿大联邦政府面对美国总统特朗普为美国医护人员“抢口罩”的做法采取了不直接对抗、私下说服的外交手段，这种软身段姿态终于取得了成果。

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星期一晚些时候美国3M公司宣布，已经与美国政府达成协议、获准继续向加拿大出口N95防护口罩。该公司在声明中表示，根据其与美国政府达成的协议，在今后三个月中将进口1.66亿片N95防护口罩，这些口罩绝大部分是3M公司设在中国的加工厂制造的。与此同时，3M公司将继续向其加拿大和拉丁美洲的长期客户供应N95防护口罩。

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3M公司还开始扩大在美国的N95口罩生产能力，达到年产20亿片N95防护口罩的规模。

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为用外交手段缓解加美之间的口罩冲突，加拿大联邦政府副总理Chrystia Freeland、加拿大驻美国大使Kirsten Hillman、加拿大外交部长François-Philippe Champagne、加拿大总理办公室官员分别与美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer、国务卿Mike Pompeo和特朗普的白宫助理进行了多渠道的疏通，强调了加拿大与美国的贸易各有分工、是取长补短的互惠和双赢关系。

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RCI with Catharine Tunney, David Cochrane · CBC News

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