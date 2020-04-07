疫情之下加拿大国防部相继召回海外军人

在COVID-19病毒肺炎疫情肆虐全球的情况下，加拿大军方采取了多管齐下的防疫措施以保存军队战斗力，其中包括把在海外执行勤务的加拿大海军舰只提前召回国内的措施。
军舰提前返航
加拿大国防部发言人Andrée-Anne Poulin通过电子邮件告诉加拿大广播公司记者说，国防部正采取一切可能的措施确保加拿大海军人员早日安全返回国内。
加拿大目前有约2千名军人派驻海外参加约20个国际军事项目，其中一些已不得不根据COVID-19病毒肺炎疫情的恶化而做出了调整或干脆被取消。
比如，加拿大在非洲、加勒比海、东太平洋地区的4艘海军舰只就终止了其原定的反人蛇偷渡国际联合行动、或与盟国的联合海军演习任务而提前返航，预计将在4月到5月期间返回其在加拿大的母港。
回国后隔离
目前还不清楚这四艘军舰上的海军官兵抵达加拿大后是在自己的军舰上等待新的任务、还是放假回家自我隔离14天。
加拿大国防部发言人Andrée-Anne Poulin说，上述海军官兵回国后国防部将根据任务的需要和卫生专家们的意见进行安排。
舰上环境易传染
海军舰船上拥挤的环境很难做到人与人之间保持2米的防疫距离、属于COVID-19病毒肺炎疫情容易传播的环境。
在这种情况下，海军采取的防疫措施是在远航勤务开始前严格检查预定登船的官兵身体是否有疫情症状、近期是否有过国际旅行、是否与COVID-19感染者有关接触等，以防止感染者或可能感染者上舰。但海上勤务开始后一旦军舰上发现COVID-19感染病例，则疫情的扩散就难以避免。
最近的例子是美国海军罗斯福号航母发生的大量官兵感染COVID-19病毒肺炎的事件。
抗疫生力军
为了减小COVID-19病毒肺炎疫情对加拿大军队满员能力的威胁，加拿大国防部已经下令非必要人员在家里工作或待命。不过，加拿大国防部没有透露有多少军人在家里工作、有多少军人仍然留在基地或工作岗位。
根据到11月30日截至的统计数字，加拿大军队有6万7千4百53名现役军人。
如果加拿大出现COVID-19病毒肺炎疫情失控的局面，则军队就成为维持社会秩序、确保加拿大稳定的最后一支生力军。
RCI with David Burke · CBC News
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