疫情之下没需求：加拿大奶农不得不倒掉牛奶

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下，加拿大许多咖啡店、餐馆、酒店停业，不少奶制品工厂暂时停产，这导致对牛奶的需求急剧下降，不少加拿大奶农生产出来的牛奶卖不出去，一些农场主不得不把牛奶倒掉。

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比如，上个星期安大略省奶农Remko Steen就面临不得不倒掉1万2千立升鲜奶这让他欲哭无泪的悲伤局面。

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Remko Steen并不是孤立的个案，事实上负责制定安大略省牛奶生产限额的安大略奶农事务局3月底已经向省内奶农发出电子邮件，要求奶农们处理掉多余的牛奶。

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安大略省奶农事务局负责人Cheryl Smith说，在该机构成立55年的历史上，这是第二次要求奶农们处理掉多余牛奶的情况。

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安省奶农Remko Steen指出，一些食品超市在COVID-19病毒肺炎疫情下为防止恐慌心理驱使的消费者抢购行为而采取了限制购买数量的措施，这人为打压了对牛奶的需求，他呼吁超市连锁店解除对消费者购买牛奶的限制。

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RCI with Stu Mills · CBC News

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