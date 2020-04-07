BC 省的新冠病毒感染率是怎么被控制住的？

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在加拿大的这场新冠病毒危机中，不列颠哥伦比亚省（BC）的疫情来得早，一开始时曾经是重灾区，但之后疫情就被控制住了，病例增长曲线已经一个多星期处于平缓，不再上升。

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那么，这是什么原因呢？

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生星期一在回答记者们提出的问题时说，很难确切知道原因，部分原因是走运，部分原因要归功于大量的准备工作。

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的确，BC 省有一点很走运，这就是 BC 省没有像其他地方一样，出现病毒的 “超级传播者”。

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但这并不是唯一原因。

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准备准备再准备

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多伦多大学的流行病学教授戴维·菲斯曼医生（David Fisman）说，BC 省的疾病控制机构长期以来一直走在前面，是加拿大其他地区的榜样。

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他说， BC 省的公共卫生系统一直协调运作良好，化验室、流行病部门、相关服务紧密结合，沟通系统畅通。

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这意味着，在 COVID-19 开始得到政客的重视之前，BC 省公共卫生部门已经能统一反应，对公众进行一致的、快速的消息传递。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / JONATHAN HAYWARD 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 他说，但在安大略省，长期来公共卫生领域的领导层面就存在问题，各机构需要更长的时间才能统一起来，一致行动。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戴维·菲斯曼接着说，政客们不是医生，不是专家，他们既不是微生物学家，也不是流行病学家，政客们做出的决定，在很大程度上取决于专家们提供的建议。

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春假的时间

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专家们说，另一个原因与春假的早晚有关，加拿大各省的春假时间不同。

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魁北克省比较倒霉，春假是 3 月份第一个星期，当时疫情的严重性还不是很明显，许多家庭外出旅行，去了美国和欧洲，回来后就有很多人生病。

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而安大略省和BC省的春假是 3 月份的第三个星期。

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3 月 12 日，BC 省明确建议人们不要在到加拿大境外进行不必要旅行。

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说：

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我们从魁北克省学到了教训，他们的 3 月春假比我们的要早两个星期，人们从法国等地度假回来……然后就生病了。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

BC 省卫生官起了重要作用

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多伦多大学的流行病学教授戴维·菲斯曼医生（David Fisman）说，他认为 BC 省首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生在应对BC省疫情中发挥了重要作用。

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他说，在每次的新闻发布会上，亨利医生坦诚地回答问题，不掩盖事实，并给出令人信服的理由，说明为什么所有人都需要在对付疫情中尽到自己的责任。

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生在多伦多的 SARS 疫情以及 H1N1 疫情爆发时拥有直接的经验，多伦多大学的流行病学教授戴维·菲斯曼表示，公共卫生系统的领导者拥有这样的背景和经历是至关重要的。

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BC 省星期二的累计病例为 1266 例，39人死亡，783人痊愈。

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（Justin McElroy ／CBC）

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