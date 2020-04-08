加拿大实时疫情（4月8日）：特鲁多说居家措施开始见效，但不知何时到顶峰

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 8 日，北美东部标准时间 17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1291 43 阿尔伯塔省 1373 26 萨斯喀彻温省 271 3 曼尼托巴省 221 3 安大略省 5276 203 魁北克省 10031 175 纽芬兰与拉布拉多 232 2 新不伦瑞克省 108 0 新斯科舍省 342 1 爱德华王子岛 25 0 育空地区 7 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 19195 456

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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特鲁多说居家措施开始见效

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星期三截止到北美东部时间 17点，加拿大总病例为 19195 例，比 24小时前增加 1298 例，感染增长率为 7.4%。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期三表示，居家措施和社会疏远措施是 “有效的”，但现在还不清楚疫情什么时候能达到顶峰。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在每日的新闻发布会上，特鲁多说：

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我们不知道何时会达到顶峰，但我们的确知道，如果我们继续维持目前采取的措施，就能以快得多的速度度过这场危机。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，我们在跟踪其他国家采取的措施中什么是有效的，观察哪些努力能够改变疫情发展的曲线。

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他接着说，

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过去几周里我们进行社会疏远，待在家里，非常有效，很明显，如果能最大程度做到社会疏远，就能有最好的结果，我们现在已经差不多在做到了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多还表示，政府将继续加大测试和跟踪力度，以确保有可能感染病毒的人保持自我隔离。

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持久战

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尽管有所进展，特鲁多警告说，加拿大人可能必须在几个月甚至一年的时间里，改变自己的日常行为方式，直到有疫苗上市为止。

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他说:

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一旦过了这个初始阶段，在疫苗出来之前，我们将继续处于这种模式当中，疫苗的成功如果不是需要一年的话，也可能需要数月时间，在此之前，我们作为一个国家、一个社会、一个经济体，对自己的行为必须非常谨慎，以应对 COVID19 的存在和持久性。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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PHOTO : ISTOCK / GMAST3R

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加拿大的一些省份已经开始发布有关新型冠状病毒对人口造成影响的模拟预测，预测的结果都相当严重。

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（CBC）

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