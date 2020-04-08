加拿大政府同意民航公司用代金券顶替退款

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加拿大几大民航公司由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥而取消了大量航班，对那些已经购票却无法乘飞机旅行的乘客做出的补偿是提供等同票价的代金券供将来购买机票时使用。

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加拿大经营国际航线的几大民航公司Air Canada, WestJet, Air Transat 和Sunwing都在其网站上通知说，由于COVID-19病毒肺炎疫情而航班被取消的乘客得到的与机票等值的代金券的有效期是24个月。

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用代金券而不是退还机票钱的做法得到了负责监管民航业的加拿大交通管理局的同意。

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加拿大交通管理局指出，根据加拿大保护民航乘客权益的法规，民航公司在由于不可控的外界因素而取消航班的情况下需要确保民航乘客完成其旅行；所以民航公司提供等同机票价格的代金券供将来旅行时使用是符合规定的做法。

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但欧盟和美国有关当局却相继在3月中和四月初宣布，根据有关保护民航乘客权益的法规，民航公司必须为由于COVID-19病毒肺炎疫情取消航班向已经购票的乘客提供全额退款。

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美国交通部的规定不仅包括美国航空公司，而且包括所有从外国城市往返美国的外国航班。而欧盟的规定是所有从欧盟国家城市起飞的国际航班必须为乘客全额退还购买机票的价钱。

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