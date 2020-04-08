加拿大阿尔伯塔省失业率直奔25%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿尔伯塔省有加拿大石油基地之称，该省由于受到COVID-19病毒肺炎疫情和石油市场价格崩盘的双重打击而在走向严重经济衰退。省长Jason Kenney警告说，阿尔伯塔省的失业率将达到至少25%的高位、至少50万阿尔伯塔省民众会失去工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果阿尔伯塔省政府的这个预测成为现实，则这将是加拿大联邦政府有失业统计数字以来各省中最高的失业率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原来最高的失业率数字是1984年纽芬兰省创下的22.7%的失业率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同一年阿尔伯塔省的失业率虽然也达到了该省的最高水平，但只有12.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不难想象，多年来是加拿大经济发展火车头的阿尔伯塔省把自己历史最高的失业率12.4%翻翻是多么困难的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省政府已经推出120亿加元的救市计划，但强调加拿大联邦政府不能坐视加拿大经济主要产业之一的石油工业垮台或者是受到永久性伤害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省表示需要联邦政府向石油业提供200到300亿加元的信贷支持

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Tony Seskus · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada