因质量原因，多伦多市从老人院收回六万多个外科口罩

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多伦多市政府收回一批在3月底分发给养老院工作人员的外科口罩。这些口罩产自中国，在分发前一天送到，共有62600个，价值20万加元。市政府星期二（4月7日）发布的公告说，在接到关于口罩在使用中裂开的报告后，市政府进行了进一步的检查，发现质量不合标准，因此决定收回这批口罩，并将要求供货商全款退货。

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这批口罩相当于多伦多市外科口罩库存的一半。现有外科口罩还可用两到三周。市政府表示将把寻购质量合格的口罩当作第一要务，同时对物资供应的质量检查环节进行评估。

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多伦多市已经向安大略省政府请求帮助，以补上这次收回和退货造成的缺口。

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安大略省内有三十多家养老院发生新冠病毒疫情。在疫情最严重的多伦多东北部小城鲍勃凯镇Pinecrest养老院，65位老人中已有27人死亡，另有一位老人的妻子在院内做志愿者时染病死亡。该院的工作人员中有二十多人确诊。

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这批口罩被分发给三家爆发疫情的多伦多养老院。市政府在收回口罩的同时也在调查自3月28日口罩下发到现在，哪些护士和工作人员在戴着这些口罩工作时接触过新冠患者或病毒污染物。

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（RCI with CBC News, Global News)

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