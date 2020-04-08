疫情下几个问题：蚊子叮咬、检测报告、CBC

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在COVID-19病毒肺炎疫情不断恶化的情况下，加拿大民众有不少问题需要得到信息和答案，加拿大纳税人资助的国营媒体加拿大广播公司英语部和法语部就收到许多来自听众和观众的问题，并对其中有代表性的问题请专家做出解答。

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加拿大广播公司英语新闻部在星期三就回复了这样几个有代表性的问题。

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蚊子是否会传播新冠病毒

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蚊子在人身上叮咬吸血的过程确实会传播一些病毒，但世界卫生组织专家的看法是蚊子的叮咬不会让人感染COVID-19病毒。

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加拿大马尼托巴大学微生物和传染病专家Jason Kindrachuk指出，到目前为止的研究还没有显示蚊子叮咬会传播冠状病毒，新冠病毒属于冠状病毒，所以被蚊子叮咬而感染COVID-19病毒肺炎是很难发生的事情。

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为啥等10天还没见病毒检测结果

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不少加拿大人问为什么在接受COVID-19病毒检测后很多天还没有得到检测结果通知，有传言说新冠病毒检验阳性的人会优先得到通知，如果等了10天还没有被通知结果是否可以假设自己没有被新冠病毒感染？

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加拿大广播公司报道说，在接受COVID-19病毒检测的人数量猛增的情况下，加拿大不少省份出现了已经采集的样本大量积压起来在等待化验室分析检测的情况。比如3月底时安大略省积压待检的已采集样本达到1万1千份。

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多伦多传染病专家Alon Vaisman医生认为，等待COVID-19病毒测试结果的人不应该假定自己是没有感染新冠病毒的阴性结果。

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加拿大广播公司如何保护记者不被感染

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一些加拿大人想知道，在COVID-19疫情日益泛滥的情况下仍然每天为民众提供新闻和时事报道的加拿大广播公司是如何防疫、如何确保记者健康安全的。

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虽然媒体属于必要的社会服务、必须在抗疫期间继续工作，但过去几个星期以来加拿大广播公司为落实联邦和省卫生当局保持社交距离的防疫措施，让所有能在家里工作的人都在家里工作，包括记者。结果是加拿大广播公司的大部分雇员现在都是在家里上班工作。

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只有那些必须出现在直播间的主持人和技术人员才被准许进入加拿大广播公司英语部或法语部的大楼；那些参加直播节目的专家、评论员、受访对象则通过视频或电话参加节目。

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对于那些必须有记者在现场采访的新闻报道，出现场的记者和摄像技师与人接触时不但身体必须保持至少两米的距离、而且麦克风也必须与人保持两米的距离，使用的设备必须经常进行消毒。

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RCI with Ania Bessonov · CBC News

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