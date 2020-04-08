疫情期间没人开车了，加拿大汽车保险公司开始主动给客户退钱

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疫情期间人们居家工作，尽量不外出，道路上的汽车大幅减少，北美的一些大保险公司开始主动给客户们退钱。

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代表加拿大各保险公司的加拿大保险局（The Insurance Bureau of Canada， IBC）说，其成员保险公司正在为消费者提供 “救济措施”，给客户的退款和折扣总计可达 6 亿加元。

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加拿大保险局 CEO Don Forgeron 说，保险公司希望减轻弱势群体的财务负担，保险公司明白，疫情封闭期间很多人不再用车或大幅减少用车，这会节省开支。

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加拿大保险公司主动退钱

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大保险公司 Allstate 是首先行动的保险公司，本周一，Allstate 的美国母公司宣布，将在 4 月和 5 月为美国客户提供 15％ 的保费折扣，其他一些保险公司如 Geico 和 Liberty Mutual 也随之仿效。

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星期三，Allstate 加拿大公司也宣布，将以一次性 “居家付款” （Stay at Home Payment）形式向其加拿大汽车保险的客户退钱，金额为 5 月保费的大约 25％，该公司在加拿大的退款总额将超过 3000 万加元。

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Allstate 加拿大的 CEO Ryan Michel 说：

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开车的人减少，道路上的撞车事故也随之减少，我们将向客户退回超过 3000 万加元，我们这样做是对的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省的大保险公司 La Capitale 周二也宣布了一项类似计划，对汽车保险客户退回当月保费的约 20％。

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La Capitale 的 CEO Jean St-Gelais说：

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魁北克人正在为遵守 COVID-19 封闭措施做出集体努力，这将明显减少撞车事故的发生率，我们将把风险的降低 “反馈”到客户的保费上。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省的 Desjardins 集团目前还没有宣布疫情期间有关汽车保险保费的具体措施。

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（CBC）

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