联邦政府补贴工资：加航重新聘用16,500 名 “下岗” 员工

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在加拿大政府扩大了疫情期间工资补贴项目后，加拿大航空公司 Air Canada 宣布将重新聘用最近因 COVID-19 解雇的超过 16,000 名员工。

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在此之前，加航与联邦政府确认了加航符合工资补贴项目的条件。

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员工的重新聘用日期会从3月15日算起，联邦政府的工资补贴项目从 3 月 15 日持续到至少 6 月 6 日。

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联邦政府最初推出的员工工资补贴项目仅仅针对中小企业，本月初，渥太华扩大了补贴范围，以覆盖更多公司，包括较大的公司。现在，几乎所有因疫情收入下降超过 30％的加拿大公司都可以获得联邦的工资补贴金。

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疫情对航空业带来灾难性打击，加拿大航空公司表示，自危机爆发以来，其载客量大减近 90％。

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加拿大航空公司总裁兼首席执行官 Calin Rovinescu 在星期三早上的新闻发布中说，加拿大紧急工资补贴是在危机时期帮助员工和雇主的一项极其重要的计划，作为受COVID-19影响最大的加拿大最大的雇主之一，我们感谢加拿大政府。

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他还说：

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在危机期间，我们正尽量保留尽可能多的员工，政府的措施肯定会有帮助。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大航空公司的管理层此前宣布，将在当前危机期间暂停回购自己的股票，以节省现金，管理层还将削减薪水。

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几天前，加航 CEO Calin Rovinescu 宣布危机期间放弃全部薪水，其他高层级管理人员也将减薪 25％至 50％。

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（CBC）

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