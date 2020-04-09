新冠疫情造成的巨额开支堪比二战之初，加拿大能够承受吗？

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新冠疫情在加拿大蔓延这几个星期以来，加拿大政府不断推出资助项目：紧急救助补贴，薪酬支出补贴，暑期工招聘补贴…… 然而政府并不是会生金蛋的母鸡。根据加拿大议会预算官办公室估计，今年加拿大联邦的财政赤字将超过1120亿加元。而这个预测是在三月底作出的，没有包括进入四月后联邦政府宣布的资助项目。

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加拿大2020-21财政年度的赤字在政府支出中所占比例将是二战以来最高的一年。但是《环球邮报》专栏作者约翰.伊比森（John Ibbitson）在采访了几位经济学家和公共政策专家后得出的结论是，加拿大完全可以应付新冠病毒带来的赤字和债务，无需拖累下一代。当然，条件是疫情在几个月内结束，而不是像二战那样持续六年之久。

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其中一位专家是多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院的德鲁.费根（Drew Fagan）教授。他上个星期在学院刊物上撰文，分析加拿大政府的抗疫措施。

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费根预测说，联邦政府今年的财政赤字水平将和二战爆发后的第一个财政年度相当。幸运的是，现在的利息率非常低，一千多亿加元的债务，利息大约是10亿加元。这虽不是小数目，但却是在政府的支付能力范围以内的。

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新冠疫情使加拿大政府迅速转向战时经济模式

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新冠疫情爆发后，加拿大政府一方面大幅度增加开支以减缓企业和员工受到的冲击，一方面加强了对经济领域的干预，例如关闭非必要企业和机构，要求制造业转产。这和加拿大政府在二战第一年的做法是一样的。

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人们注意到，总理特鲁多在敦促加拿大人保持社交距离时要求他们“相应职责的召唤”，这通常是战前征兵时使用的语言。

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根据加拿大议会预算官的预测，政府开支在2020-21财政年度GDP总额中将达到18.5%。如果不增税的话，增加的开支只能来自债务。本财政年度的赤字将占到支出总额的30%，这个比例也和1940-41财政年度相当。

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二战结束时的加拿大政府可谓债台高筑，债务额超过了GDP。但是加拿大经济在战后迅速发展。二战结束两年后的1947年，加拿大财政预算已有盈余。

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新冠疫情促使加拿大加快变革

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加拿大在二战后的经济规模是战前的两倍多，并且从以农业为主变成以工业为主。伊比森认为，新冠疫情也将给加拿大带来变化，或者说，迫使我们正视迟早要到来、但我们一直在逃避的变化。

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例如，加拿大经济需要逐渐摆脱对石油和天然气工业的依赖，转向清洁能源的开发。另外，加拿大医疗体系早已受到人口老龄化的压力，这次疫情让人们看到改革和加大投入的紧迫和必要。

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（RCI with Globe and Mail, John Ibbitson, Exposure, Drew Fagan, CBC News)

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