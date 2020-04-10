支持地方新闻报道冠状疫情, Facebook向美国和加拿大400家地方新闻机构提供2百万美元资助

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Facebook新闻项目是Facebook出资的和谷歌新闻倡议项目类似的新闻支持项目。面对北美新冠疫情的不断加重，原来就处于困境中的地方媒体面临也前所未有的困境。Facebook新闻项目也启动了冠状病毒特别新闻资助项目。

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长期以来，北美的地方媒体除了资金上的缺乏，在人员技术培训和远程报道上和大媒体相比也处于劣势。Facebook新闻项目在这个特别的时间希望能够为地方媒体提供一些帮助。地方新闻和社区新闻也是Facebook在近几年里重点扶持的对象，说到底社区信息和话题也是Facebook这样的社交巨头获得和保持用户的基础。

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Facebook新闻项目称，在冠状病毒特别新闻资助项目申请启动后的头48小时内，就有200多家地方新闻媒体提出申请，而Facebook新闻项目的总资助额也翻了一番，达到200万美元。

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在第一轮中，美国和加拿大50个地方新闻各获得5000美元，以帮助它们支付在其社区报道危机的额外费用。这笔赠款将有助于诸如增加出版频率、防止错误信息和向易受伤害和风险群体提供服务等需要。

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Facebook新闻项目表示，他们和加拿大新闻媒体和独立新闻合作面对来自新冠疫情的挑战，特别将为来自加拿大偏远社区的记者提供帮助。

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除了地方媒体可以申请的Facebook新闻项目之外，谷歌也为媒体提供了疫情报道的工具。

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谷歌搜索趋势，这个一直以来很有用的新闻数据分析搜索工具为新冠疫情提供了特别页面和对比工具，现在提供基于国家、城市的疫情搜索数据对比，也提供直观的疫情动态图。这些工具可以帮助新闻工作者更直观地了解普通民众对疫情信息的兴趣点和整个民意的发展脉络。

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