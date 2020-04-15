日本政府出巨资帮助在华企业撤离意味着什么？采访赖小刚

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在日本政府上星期公布的经济刺激方案中，有一笔相当于22亿美元的拨款是用来帮助在华日本企业撤出中国的。加拿大华裔学者赖小刚在接受本台采访时说，这预示着“去中国化”已经势不可挡。他引用另一位分析人士的话说，日本政府资助本国公司撤出中国是“推倒从中国撤资多米诺骨牌的第一张”，其意义远远超过其他任何一个国家的同类决定。

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日本和中国的关系非常特殊

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赖小刚回顾说，日本的对华贸易实际上从中国人民共和国成立后不久就开始了。朝鲜战争结束后，日本政府不顾美国对中国的贸易禁运，鼓励和推动民间对华贸易活动。这是因为，日本无论从地理上还是传统的经济联系上，都和中国大陆密不可分。和有能力自给自足的美国不同，日本为了自己的生存和发展，一定要和亚洲大陆，特别是中国进行贸易。

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六十年代中国开发大庆油田时，日本从《人民日报》上刊登的一张铁人王进喜的照片入手，了解到相关信息，开始向中国出口机械、化工设备。1972年中日建交后，大量日本产品进入中国市场。1978年改革开放后，日本对华贸易更加活跃，并且向中国提供大笔财政援助。有日本学者估算，从1979年到1985年，日本对华财政援助占到中国财政支出的10%，均用于基础建设。在1989年六四事件后，日本也是推动西方解除对中国制裁的最重要的国家。

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但是现在，日本政府拿出两千多亿日元，帮助日本企业撤出中国大陆。这个决定非同一般。赖小刚说，日本政府对中国局势已经观察了很长时间。这个决定基于它对中国局势的判断。从1870年的洋务运动考察团开始，日本的中国研究做得非常好，对中国的分析和预测基本上是透彻、准确的。

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“去中国化”其实早在十年前就已经开始

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赖小刚说，外企撤离中国实际上在2010年就开始了。那一年，谷歌做出了退出中国市场的决定。渐渐地有更多外企离开。中美之间发生贸易战加快了这个趋势，大规模的撤资开始。新冠疫情促使日本政府做出斥资帮助日企撤离的决定。对于现在还留在中国大陆的日本企业来说，这笔资助如同最后一班车。

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但是过去十年来，中国大陆对外界的认知是世界越来越依赖中国。中国政府提出了“人类命运共同体”的概念，并试图修改现行国际体系。

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新冠疫情的影响是摧毁性的

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赖小刚说，新冠病毒的影响是摧毁性的。在两三个月内让全球经济几乎停摆，这在人类历史上是从未有过的。中国大陆的企业先是无法开工，在疫情蔓延到全球后又没有订单。据“财经冷眼”估计，中国全国有五到六亿就业劳动力，其中大约三亿在外贸加工业。全球经济停顿将造成失业潮，而疫情在中国大陆还没有结束，有可能第二次爆发。

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赖小刚认为，疫情过后我们将处于一个全新的世界。过去三十年的繁荣将成为往事。西方国家面临通货膨胀和物价上涨，需要寻找新市场，重建供应链。低收入和中等收入的阶层将面临挑战。中国可能会由失业潮引起社会动荡和政治分裂。日本政府斥资帮助本国企业撤离，是因为预见到这样的局面。“君子不立于危墙之下”，资本也是一样。当一个地方可能出现动荡时，对资本来说，最好的办法就是离开。

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赖小刚在采访中还谈到疫情对中国未来的影响，习近平影响力下降的迹象，美国和台湾加强联系等问题。请听余下采访录音：

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