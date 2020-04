美国总统特朗普叫停对世界卫生组织拨款

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期二下午在白宫记者招待会上证实,他已经下令停止美国对世界卫生组织的拨款、并调查世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情问题上是否有帮助中国掩盖疫情的问题。

特朗普说,美国对世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情问题上是否失职的调查评估将需要2到3个月的时间。

世界卫生组织2018-2019财政年度的财政预算是44亿美元,其中有9亿美元由美国提供。

特朗普指出,国际社会依赖世界卫生组织监督、核查疾病信息的准确搜集并及时提供给世界各国。如果世界卫生组织尽职工作、及时调查并核实中国上报的疫情信息,本来可以把疫情控制在其源头,避免出现COVID-19病毒肺炎肆虐世界、让这么多人丧生的重大灾难。

特朗普认为,世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情问题上过去听命于中国,没有完成其最基本的任务,所以必须要为此承担责任。

上个星期世界卫生组织总干事谭德赛否认他领导的世界卫生组织听命于中国,说世界卫生组织不分肤色、对所有会员国一视同仁;并批评美国总统特朗普在把COVID-19病毒肺炎疫情政治化。

RCI with The Associated Press 、CBC News

