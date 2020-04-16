新冠疫情下加拿大人对本国本省政府的印象

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平常日子里，加拿大人总在骂政府。无论谁当总理和省长，他们的职能之一是当大家的出气筒。他们自己也早已习惯了。但是新冠疫情爆发后，公众这种类似于挑剔的婆婆看儿媳的态度发生了微妙的变化。

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最能说明这种变化的，莫过于不久前魁北克省政府的一次新闻发布会。几名记者在那次新闻发布会上向省长和卫生官员提问时被认为过于尖锐，在社交媒体上遭到一些网民抨击。有人甚至说，省长说得那么好，你们应该站起来给他鼓掌才对，而不是刁难他。记者目瞪口呆：我们什么时候成了政府的啦啦队了?! 这可能是魁北克省自从第一份报纸创刊百余年来第一次发生民众嫌媒体对政府太苛刻的事。

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CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，新冠疫情在加拿大蔓延这一个多月里，许多事情发生了改变，其中甚至可能包括我们对政府的角色和价值的看法。

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政府领导人的支持率上升

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去年五月份，渥太华市场调研公司阿巴库斯数据在一项民调中给出两个选项：“政府几乎总是又浪费效率又低”和“政府提供良好的服务，这些服务让人们的生活更好、更容易负担”。当时的民调结果是44%的人选择了后一种，即赞扬政府的说法。

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但是当该公司在四月初重新提出同样选项时，认为政府提供良好服务的人增加到了67%。

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公众对政府领导人的支持率也在增加。安格斯雷德研究所三月底的民调结果显示，64%的加拿大人认为特鲁多领导的联邦政府对新冠疫情处理得当。民众对本省政府的满意度则更高。安大略省74%的受访人对省长福特（Doug Ford）表示满意。而魁北克省长勒格的支持率达到前所未有的93%，尽管该省的新冠病例超过全国总数一半，是各省中最多的。

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对政府的印象好转

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惠利分析说，人们在动荡时刻更团结，这是天性。疫情当前，突然意识到有那么多人需要帮助，可能也是对政府印象改观的原因之一。另一个重要原因是，人们固有的对政府能力的看法在过去一个多月里被动摇了。例如，政府在不引发财政危机的条件下到底能拿出多少钱？

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自由党政府上台后，每年的财政赤字一直保持在140亿到190亿加元之间。议会预算办公室估计，新冠疫情爆发以来对企业和个人的各种救助补贴将使下一个财政年度的赤字猛增到1840亿加元。如果经济停摆的状况持续下去，这个数字将会更高。

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但是议会预算官同时也明确表明，政府目前的支出水平，如果不长期持续的话，仍然在安全范围之内。非常时期，一向主张削减赤字的保守党这次也没有批评政府大手大脚，不过仍然认为自由党原本可以让疫情前的财政状况更好。

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加拿大人对政府的好感增加的另一个原因是疫情救助的效率。相关部门的官员和公务员在很短时间内制定和实施了涉及巨额资金的补贴措施，处理了数百万份紧急救助金申请。虽然仍有问题，但还是改变了许多人对政府机构办事效率低下、手续繁琐的印象。

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曾经担任安大略省内阁秘书长的参议员托尼.狄恩（Tony Dean）说，他过去经历过、见识过各级政府如何应对危机。这一次的效率确实是空前的。他希望，公共服务系统今后能够把在这次疫情中获得的经验用于平常时期的工作。

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对政府的信赖和好感会持续下去吗?

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惠利认为，这当然不是不可能的。但是，现在疫情正烈，各级政府还远不到庆功的时候。走出这场危机可能还需要几个月的努力，以及公众的耐心。

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另外，即使打赢了这一仗，民众的好感也可能在第一个反面事例发生时消失，例如去政府机构办事不顺，或者某个内阁部长把本来还好好的办公室地毯换了新的。

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（RCI with CBC News,Aaron Wherry,Éric Grenier)

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