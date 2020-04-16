阿尔伯塔省三家肉类加工厂发生疫情，供应加拿大全国四分之三牛肉

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阿尔伯塔省的JBS肉类加工厂有三名工人被确诊感染新冠病毒。这是该省第三家发生疫情的肉类加工厂。另外两家是Cargill加工厂和Harmony Beef加工厂。其中Cargill有38名工人确诊。阿省卫生部本周在这家工厂设立了病毒检测站。

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加拿大全国市场上四分之三的牛肉出自这三家加工厂。阿省公共卫生官员表示，出自这几家加工厂的肉食是安全的。

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这些加工厂没有停工，但是缩小了生产规模。厂方表示正在和卫生部门合作，加强安全措施，如有必要将会停工。

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加拿大食品与商业工人联合工会401分会主席海斯（Thomas Hess)说，由于车间封闭，工人紧挨着干活，肉类加工厂属于感染风险较高的工作环境。

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加拿大副总理弗里兰德（Chrystia Freeland）星期四（4月16日）表示，政府正在想办法帮助面临严峻挑战的食品加工业应对疫情。此前农业部长比博（Marie-Claude Bibeau）也警告说，疫情引起的劳动力短缺可能威胁到加拿大的食品供应，造成涨价和缺货。

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（RCI with CBC News, Sarah Rieger,Catharine Tunney)

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