加拿大抗击新冠病毒爆发本周重点（4月17）：疫情出现放缓迹象；扩大对企业援助；考虑派军队协助魁省老人院

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截止到4月17日，加拿大感染人数超3万，死亡近1300人 —— 数字超出之前政府的模型预测。

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似乎出现压平曲线

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但与此同时，疫情在加拿大全国出现了放缓的迹象。加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）在星期三通报会上表示“审慎乐观”。

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谭咏诗表示，加拿大全国的病例在三月底时是每三天翻一番，现在是每十天左右翻一番。

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尽管加拿大出现了“压平曲线”的迹象，但是依然每天有超过1000新感染案例。谭咏诗与总理特鲁多都强调：不可掉以轻心，否则前功尽弃。过早重启结果会是“灾难性的”，呼吁民众继续严格遵守保持社交距离、勤洗手等防疫规定。

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众多老人院成为重灾区

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加拿大几乎一半的死亡来自老人院和长期护理中心，显示这些地方是未来急需政府的重点保护。

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总理特鲁多表示，死亡人数超过模型预测，是因为老人院、护理院死亡骤增。安大略、魁北克、BC省都爆出老人院因资源不足、人手不足出现大量死亡事件。魁北克为此请求联邦政府支援。

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特鲁多表示，正考虑派遣军队前往救援，也会考虑加拿大“红十字会”和特别义工团队。

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阿尔伯达大学传染病学医生萨克斯格表示，谢天谢地，到目前为止我们没有出现像意大利或是现在纽约那样的医院资源挤兑，超出负荷的状态。

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这或许得益于公共健康部门及时行动，比如执行社区隔离，保持社交距离，增加测试等，还有，幸运地没有出现大量超级传染者。

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联邦将向更多企业发放无息贷款

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特鲁多在星期四宣布救助企业新措施，联邦政府为中小企业提供最多 40,000 加元的无息贷款，符合申请的标准是，企业每年给雇员开工资总额在20,000 加元至 150 万加元间。之前的标准是雇员年工资总额在 50,000 加元至 100 万的公司。

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联邦的 4 万加元无息贷款中，1 万加元不需偿还。

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特鲁多表示，自该贷款项目一周前开始接受申请以来，已批准了 195,000 笔贷款，总额约 75 亿加元。

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