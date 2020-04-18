继Facebook资助地方媒体后，谷歌也为地方新闻设立全球新闻紧急救助基金

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地方新闻媒体是保持人们和社区联系的重要资源。如今，它在报告当地封锁或家庭避难所命令、学校和公园关闭以及COVID-19如何影响日常生活方面发挥着更大的作用。谷歌新闻副总裁理查德·金格拉斯

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这个消息是由谷歌新闻副总裁理查德·金格拉斯透露的。他在官方博客中表示，随着新闻业应对因COVID-19引发的经济衰退而导致的裁员、休假和裁员，地方新闻的角色正受到挑战。

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这笔新闻紧急救援基金仍然由谷歌和新闻媒体的合作平台 – 谷歌新闻倡议来提供帮助。

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尽量减轻新闻编辑室的财务压力是很重要的，我们将继续寻找其他方法来帮助更多的新闻编辑室尽快发布信息。谷歌新闻副总裁理查德·金格拉斯

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谷歌表示，基金会向全球数以千计的中小型和地方新闻机构提供紧急援助。资金范围从小型超本地新闻编辑室的几千美元到大型新闻编辑室的几万美元不等，每个地区有所不同。

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谷歌将尽可能地简化申请过程。各地的出版商可以通过一个简单的申请表申请资金。申请将于太平洋时间2020年4月29日星期三晚上11:59结束。

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同时，谷歌表示报道冠状病毒大流行会对前线记者造成伤害。Google.org将向国际记者中心和哥伦比亚新闻学院新闻与创伤灾难中心集体捐赠100万美元。

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