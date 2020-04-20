Eric Woolliscroft/CBC

加拿大新斯科舍省周末枪击案造成19人死亡

作者 方华 |
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发表 2020年4月20日（星期一）08:42
更新 2020年4月20日（星期一）15:39

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加拿大皇家骑警证实，新斯科舍省周末发生一男子装扮成警察、开着假警车在多个地区开枪杀人的恶性杀人案，导致19人死亡、其中包括枪手。

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被枪手枪杀的被害者中包括从警23年的女警官Heidi Stevenson，她是两个孩子的母亲。

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警方说，该51岁的杀人嫌犯星期日中午在离哈利法克斯市几十公里的Enfield地区一个加油站被警方击毙。

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这是加拿大历史上死亡人数最多的大规模杀人案，死亡人数超过了1989年一男性枪手在蒙特利尔大学工学院枪杀14人的血案。

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加拿大警方还在调查杀人者的作案动机，虽然初始动机尚未明了，但警方认为至少有部分被害者是被枪手随机枪杀、而不是预谋杀害的。

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该枪手在Dartmouth市拥有一家牙医诊所和两处房产，在Portapique镇拥有三处房产。

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Portapique镇是枪手星期六夜里开始杀人行凶的地点。

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