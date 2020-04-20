加拿大新斯科舍省枪击案：遇害者和凶嫌

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加东新斯科舍省在刚刚过去的周末发生的连环枪击案震惊全国。星期一（4月20日），随着调查的进行，更多关于遇害者和凶嫌的信息被披露出来。目前已确认有18人在16个不同地点遇害。警方表示，由于有五处房屋被烧毁，可能在这些房子的废墟中还会发现新的尸体。

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已知遇害者信息：

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在加拿大皇家骑警服务23年的女警官史蒂文森（Heidi Stevenson),

狱警麦克劳德和简金斯夫妇（Sean McLeod, Alanna Jenkins)，

小学教师麦卡利（Lisa McCully），

牙医古莱（Gina Goulet），

护士奥布莱恩和比顿（Heather O’Brien, Kristen Beaton)，

凶嫌的邻居塔克夫妇（Aaron Tuck，Jolene Oliver）和他们17岁的女儿艾米莉（Emily Tuck），

邻居贝格里（Tom Bagley），

在星期天早上散步时被杀的当地居民希斯洛普（Lillian Hyslop)，

当地居民布莱尔夫妇（Greg & Jamie Blair)，

林业工人韦博（ Joey Webber ）三个女儿的年轻父亲，

）三个女儿的年轻父亲， 退休夫妇古伦琴和麦德森（ Frank Gulenchyn&Dawn Madsen ），

探访父亲时遇害的埃利森（ Corrie Ellison ）

被烧毁五栋房子中有一栋是扎尔（John Zahl）和妻子托马斯（Elizabeth Joanne Thomas）的住宅。他们在退休后选择在凶嫌所在的小村博塔比克（Portabique）定居。他们的儿子在打了一天的电话后仍然没有找到他们的下落。警方告诉他，屋内可能有尸体，但目前还无法确定身份。

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到目前为止，还有几个家庭在等待亲人的消息。

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51岁的凶嫌已被警方击毙，如果他没有留下文字或录音的话，警方可能永远无法确定他的杀人动机。但是据他多年的邻居告诉加通社（CP）记者，虽然他平常看起来总是高高兴兴，待人也和气，但是他们也注意到，他很妒忌，和女朋友的关系有问题。

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（RCI with CP, CBC News)

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