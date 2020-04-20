(CP/Andrew Vaughan)

加拿大新斯科舍省枪击案：遇害者和凶嫌

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月20日（星期一）17:44
更新 2020年4月21日（星期二）10:59

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加东新斯科舍省在刚刚过去的周末发生的连环枪击案震惊全国。星期一（4月20日），随着调查的进行，更多关于遇害者和凶嫌的信息被披露出来。目前已确认有18人在16个不同地点遇害。警方表示，由于有五处房屋被烧毁，可能在这些房子的废墟中还会发现新的尸体。

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遇害者塔克夫妇（Aaron Tuck，Jolene Oliver）和他们17岁的女儿艾米莉（Emily Tuck）(CP/HO-Tammy Oliver-McCurdie ）

已知遇害者信息：

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  • 在加拿大皇家骑警服务23年的女警官史蒂文森（Heidi Stevenson), 
  • 狱警麦克劳德和简金斯夫妇（Sean McLeod, Alanna Jenkins)，
  • 小学教师麦卡利（Lisa McCully），
  • 牙医古莱（Gina Goulet），
  • 护士奥布莱恩和比顿（Heather O’Brien, Kristen Beaton)，
  • 凶嫌的邻居塔克夫妇（Aaron Tuck，Jolene Oliver）和他们17岁的女儿艾米莉（Emily Tuck），
  • 邻居贝格里（Tom Bagley），
  • 在星期天早上散步时被杀的当地居民希斯洛普（Lillian Hyslop)，
  • 当地居民布莱尔夫妇（Greg & Jamie Blair)，
  • 林业工人韦博（Joey Webber）三个女儿的年轻父亲，
  • 退休夫妇古伦琴和麦德森（Frank Gulenchyn&Dawn Madsen ），
  • 探访父亲时遇害的埃利森（Corrie Ellison

被烧毁五栋房子中有一栋是扎尔（John Zahl）和妻子托马斯（Elizabeth Joanne Thomas）的住宅。他们在退休后选择在凶嫌所在的小村博塔比克（Portabique）定居。他们的儿子在打了一天的电话后仍然没有找到他们的下落。警方告诉他，屋内可能有尸体，但目前还无法确定身份。

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到目前为止，还有几个家庭在等待亲人的消息。

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51岁的凶嫌已被警方击毙，如果他没有留下文字或录音的话，警方可能永远无法确定他的杀人动机。但是据他多年的邻居告诉加通社（CP）记者，虽然他平常看起来总是高高兴兴，待人也和气，但是他们也注意到，他很妒忌，和女朋友的关系有问题。

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（RCI with CP, CBC News)

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加拿大新斯科舍省周末枪击案造成19人死亡

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