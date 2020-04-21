石油没人要很惨、但还没惨到没有希望

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星期一和星期二世界石油市场开创了有交易记录以来没有见过的超低油价、而且还是倒贴水平的负数油价。

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史无前例的暴跌

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星期一，4月21日结算的西德克萨斯中质石油5月份期货合同暴跌到每桶石油-37.63美元的水平，与上个星期五的收盘价格相比跌幅超过50美元。

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如果这一价位维持到星期二石油期货市场收盘，则意味着手中有5月份石油现货要交割的期货合同拥有者不但手中的石油换不来钱还要倒贴别人每桶近38美元把石油拉走。

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没需求

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这一似乎没有道理的局面的发生是因为五月份世界市场对石油的需求低得几乎不存在。石油公司生产出来的石油没有地方放，现在海上巨型油轮和陆上原油仓库已差不多是满负荷。结果是不但没有人愿意出钱买石油、而且运输和储存石油的成本已经超过了石油的价值。

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比如，现在租用几十万吨级超大油轮的租金已经升到每天16万5千美元的高位。

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所以手上握有5月份石油到岸期货合同的人就像是手里握着烫手的土豆、要赶快甩出手。

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要知道，在仅仅6年前的2014年，每桶石油的价格还在1百美元以上。

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疫情惹的祸

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在肆虐全球的COVID-19病毒肺炎疫情影响下，世界经济主要部分近乎停摆，人们不去餐馆、电影院，不去乘飞机、不去旅游，除非必要不去买衣服鞋子或电子产品，空前多的人在家里上班或失业、这让马路上车辆稀少，这些都让世界市场对石油的需求呈现崖式暴跌。

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不过专家们指出，石油生产商们已经在采取大规模减产的措施，所以5月份石油期货的倒贴价格应该是暂时的。比如6月份交割的西德克萨斯中质石油期货价格星期一虽然每桶下跌了3美元，但仍然高于22美元。

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加拿大石油的标杆价格加西选择石油最近也在每桶0美元左右的区间浮动。石油市场分析师Jeremy McCrea认为，以油砂矿石油为主的加西选择油价在中短期内会继续在零价位区间徘徊。

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石油价格的崩盘不但让有加拿大石油基地之称的阿尔伯塔省政府的财政出现额外的巨额赤字，而且会让加拿大联邦政府面临额外的财政赤字和需要拨出巨额资金挽救阿尔伯塔省石油行业的双重问题。

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希望

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不过从长期来看，COVID-19病毒肺炎疫情已经出现缓解迹象，加拿大、美国和欧洲都开始讨论重开经济的问题；随着经济的重启世界对石油的需求也会开始增加。

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RCI with Pete Evans · Kyle Bakx · CBC News

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