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蒙特利尔 : 复工后如何保证公交系统的卫生安全？

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月21日（星期二）14:42
更新 2020年4月21日（星期二）14:46

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随着 COVID-19 感染率的上升速度开始下降，加拿大各省已经在考虑松动限制，然而，目前公认的是，疫苗出来至少要一年多，在疫苗出来前，现行的公共卫生措施还得维持。

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蒙特利尔市政府也在筹划，如何才能重新启动其经济引擎？

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加拿大广播公司报道说，蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）正在与公共卫生部门、公交部门以及商界讨论，如何能保证安全地复工？

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普兰特承认，不久将会公布蒙特利尔的经济复苏计划，但是，挑战重重。

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她说：

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在公共交通系统和公共场所的管理方面，挑战是最大的。

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人们怎样上下班？

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公共交通工具、电梯等封闭空间，是感染病毒风险最大的场所之一。

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瓦莱丽·普兰特告诉加拿大广播公司新闻，市政府正在与蒙特利尔交通局（STM）合作，寻找能让大家安全上下班的途径。

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但 STM 的总裁菲利普·施诺布（Philippe Schnobb）承认，这绝非易事。

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Jacob Sorensen

根据统计，在正常的工作日，蒙特利尔市每天乘坐地铁的人次达 10 万人次，乘坐公共汽车的达 14 万人次，施诺布说，要让乘客们做到人与人之间保持两米距离，不容易。

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STM 的高层管理人员一直在与蒙特利尔商会等组织讨论这个难题，比如是否能让员工们交错上班，轮班工作，以减少高峰期的拥挤。

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然而，加拿大独立企业联合会的政策分析师杰巴拉纳姆（Gopinath Jeyabalaratnam）表示，轮班工作听起来容易做起来难。

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他说，家庭的生活都是有一定规律的，很多人不可能突然把上班时间提前或错后几个小时。

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杰巴拉纳姆认为，在家工作将成为很多人的工作新常态，尤其是那些有能力为雇员提供服务器和笔记本电脑的大公司。

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他说，不是所有的公司都能为员工共提供在家工作所需要的技术手段，这就是政府必须提供支持、帮助企业放弃传统办公模式的原因。

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（CBC）

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文章分类：健康
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