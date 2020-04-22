新斯科舍省周末发生了加拿大有史以来最严重的枪击案。(CP/Andrew Vaughan)

新斯科舍省枪击案：加拿大皇家骑警请求军方协助调查

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月22日（星期三）16:37

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加拿大国防部派出军人并提供物资，协助加拿大皇家骑警调查新斯科舍省枪击案。这起枪击案从星期六（4月18日）深夜开始，持续12个小时，目前已知有至少22人遇害。凶嫌已被击毙。他从自己居住的小村博塔比克（Portapique）开始，在五个村镇行凶并放火烧毁房屋和汽车。警方需要调查16个犯罪现场。最后一个和博塔比克相距将近一百公里。

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如果在被烧毁的五处房屋废墟中找到尸体，死亡人数还将进一步增加。此案遇害者众多的原因之一是凶嫌假扮成警察，让遇到他的人没有产生警惕。

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目前有三十多名预备役军人在协助调查。军方提供的发电机和帐篷等设备在星期二下午到达博塔比克。警方在那里建立了一个工作站。

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当地居民悼念遇害者。（CP/Andrew Vaughan）

51岁的凶嫌沃特曼（Gabriel Wortman）在2001年曾因攻击一个男子而被定罪，但没有留下犯罪记录。这是因为他获得了有条件免除罪名的判决。他需要满足的条件包括九个月守行为，不得接触受害者和持有武器弹药，接受控制情绪的心理咨询等。法庭作出这种判决通常是因为罪行轻微，再犯的可能性很低。

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沃特曼还因房产问题分别和一个租客和他的叔叔打过官司。他的邻居对他印象不错，但感觉他在和女友的关系里妒忌心很强。

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（RCI with CBC News, Karissa Donkin, CP)

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