UN：不立刻采取措施则世界大饥荒不远

联合国下属的世界粮食计划署执行主任David Beasley星期二在联合国安理会表示,现在国际社会在忙于应付COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥,但另一严重的灾难正迅速到来,这就是类似圣经里描述过的灾难性大饥荒。

David Beasley警告说,如果国际社会不立即采取应对措施,这一饥荒大灾难将在几个月之内发生。

实际上David Beasley在COVID-19病毒肺炎疫情发生前就已发出警告说,2020年将是第二次世界大战以来世界上最大的饥荒年,原因是叙利亚、也门等世界热点地区的内战,非洲的蝗虫灾害,非洲地区不断发生的经济危机和自然灾害、等等。

现在又加上世界范围泛滥的COVID-19病毒肺炎疫情。

David Beasley指出,现在世界上至少有8.2亿人夜里饿着肚子睡觉、有1.35亿人面临危机性饥饿问题、到2020年底新冠病毒肺炎疫情会让另外1.3亿人面临饥荒问题。

现在有3千万人完全靠联合国世界粮食计划署提供的粮食过活,如果联合国失去向这3千万饥饿人口提供粮食的能力,则在3个月的时间里每天会有3万人饿死;这还没有包括那些因为新冠病毒肺炎疫情而新增加的饥饿人口。

加拿大是世界主要粮食出口国之一。

RCI with The Associated Press、CBC News

