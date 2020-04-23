理发算不算基本服务？加拿大各省政府计划逐渐开禁，妆发美容业加紧准备

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新冠疫情爆发，加拿大各省都关闭了提供”非必要服务“的商家，发廊也在其中。但是许多人需要定期打理头发，同时又不想让家里的非专业人士把自己的脑袋剃得“七沟八梁”。一篇关于发廊为重新开门做准备的报道连续两天跻身于Radio-Canada的最受欢迎新闻名单，显示出人们对理发师归来的渴盼。

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但是理发师和顾客相隔两米远是没法干活的。加拿大妆发协会目前正在就如何在提供服务的同时保证安全向业内人士征求意见，希望在政府开禁时能够拿出一套可行方案。目前该协会收到的建议包括延长开门时间，加宽工作台之间的距离，工具每用过一次就消毒一次，等等。

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在疫情结束前开业，意味着发廊需要购买个人防护用品和消毒工具，还要减少一半工作台以保证安全距离。不一定所有人都有足够的经济能力适应新的工作方式。这一行里有业主，雇员，也有通过挂靠和租位置工作的自雇者，每个人的经济承受能力不同。

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一些发廊考虑提供网上咨询服务，同时出售美容产品。

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（RCI with Radio-Canada, Marc-Andoine Lavoie)

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