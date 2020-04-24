保守党党魁候选人质疑加拿大首席卫生官为中国工作

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加拿大保守党领袖候选人Derek Sloan在社交媒体脸书和推特上发帖、发视频，公开质疑加拿大联邦首席公共卫生官Dr. Theresa Tam是在为中国政府工作，追随受中国政府左右的世界卫生组织鹦鹉学舌地重复来自中国有关新冠病毒肺炎疫情的不实信息，在制定加拿大防疫和抗疫的政策措施中错误连连，所以应该被炒鱿鱼。

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指责

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Derek Sloan的上述言论在社交媒体上受到多方面的抨击，被指责是令人厌恶和煽动仇外情绪的言论。但Derek Sloan拒绝收回其言论、也拒绝道歉。

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Derek Sloan是代表安大略省东部选区的联邦议会议员，也是出马竞争保守党党魁的候选人之一。

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在香港出生、在英国长大的加拿大联邦首席公共卫生官Dr. Theresa Tam在回答记者的有关问题时表示，她属于集中精力工作的人，目前为加拿大抗击COVID-19病毒肺炎每天要工作至少20个小时，不会让这种来自社交媒体的噪音影响其工作。

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反应

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期四在被记者要求评论Derek Sloan指责加拿大首席公共卫生官的言论时表示，不宽容和种族主义在加拿大没有市场，多元化是加拿大成功的基石之一。

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加拿大联邦议会反对党之一的新民主党领袖辛格认为，保守党议员Derek Sloan的上述言论可能会起到煽动种族主义的效果，要求保守党领袖谢尔对之进行公开的谴责。

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但加拿大官方反对党保守党领袖谢尔拒绝谴责Derek Sloan的上述言论，说这是应该由保守党党员们在选择新党魁时加以考虑的问题。

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不过作为保守党领袖的谢尔本人已经公开质疑世界卫生组织与中国的关系和世卫在COVID-19病毒肺炎疫情方面做出的一系列错误决定，并要求特鲁多政府解释为什么在制定加拿大防疫政策和措施方面如此听命于世界卫生组织。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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