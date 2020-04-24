消毒液制造商：消毒液绝不能用于注射

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在美国总统特朗普星期四（4月22日）提出是否可以用注射消毒液的方法杀死人体内新冠病毒之后，Lysol消毒液的制造商星期五警告说，消毒液不能用来以口服或注射的方式治疗新冠病毒肺炎。

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在星期四的白宫新闻发布会上，有官员介绍说，消毒液可以迅速杀死物体表面的病毒。特朗普随后表示，消毒液能在一分钟内杀死新冠病毒，是否能想办法把消毒液注射到人体内来一番清洗。他认为这个想法值得让医生们研究一下。

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星期五上午，Lysol牌消毒液的制造商Reckitt Benckiser公司发布公告：“作为生产健康清洁产品的世界领军企业，我们的态度必须明确：在任何情况下，我们的消毒产品不能进入人体，无论是通过注射，口服或其他方式。”

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医生和公共卫生专家也发出了同样的呼吁。英国公共卫生官员星期五强调，使用经过测试和证实的治疗方法非常重要，任何人都不能给自己胡乱注射。美国马里兰州负责处理紧急情况的部门表示，已经接到了几个关于消毒液治疗新冠肺炎的电话。

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面对强烈反应，白宫星期五指责媒体没有完整表述总统的意思。

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(RCI with AFP, AP）

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