加拿大北极圈地区变化速度让科学家们震惊

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由加拿大联邦政府聘用的几十位科学家、在北极圈地区居住的因纽特人环境观察员组成的研究团队对加拿大北极圈地区环境进行的首次综合研究评估显示，加拿大北极地区陆地和海洋生态的平衡被打破，生态系统严重紊乱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首次综合研究

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究项目的负责人、加拿大海洋渔业部专家Andrea Niemi指出，北极圈的气候变化在导致北极圈生态系统随之变化，这些变化的速度之快、让科学家们没有时间进行跟进研究；特别是北冰洋近年来的变化可能是地球上任何水体中变化最快的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Andrea Niemi举例说，北冰洋加拿大海盆深海生物的60%还没有被发现和确认，科学家们对北冰洋的研究还处在起步阶段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

变化巨大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前有限的研究已经发现，现在北冰洋的含盐量比2003年减少了三分之一，北冰洋海水酸度上升了30%；这增加的海水酸度足以溶解一些小型软体动物的外壳。养料相对丰富的太平洋海水未能像过去那样比较容易地与北冰洋海水混合，这影响了北冰洋海水浮游生物的生长。北冰洋海冰在变薄、覆盖面在变小。北冰洋海岸线被侵蚀的速度过去几十年增加了一倍。北极圈内海洋生物物种和陆地生物物种的组合都在变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些因纽特定部落居民发现，太平洋三文鱼已经北上出现在北冰洋水域，抛下渔网就能很容易的捕捞到太平洋三文鱼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大海洋渔业部专家Andrea Niemi指出，由于过去对加拿大北极圈地区缺乏研究和资料搜集，所以现在搜集的到的北极圈环境数据无法与历史资料进行对比研究、对分析变化的速度和变化的机制构成了困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada