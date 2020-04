若没有疫苗日本东京奥运会明年也举行不了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

日本医疗协会会长Yoshitake Yokokura星期二表示,希望对付COVID-19病毒肺炎的疫苗和特效药能够尽可能快地被研发出来,否则2021年日本仍然难以举办东京奥运会。

Yoshitake Yokokura指出,即便日本能够控制并消除COVID-19病毒肺炎疫情,但只要世界上还有一些国家继续有COVID-19病毒肺炎疫情,则举办奥运会就是困难的事情。

日本和国际奥委会虽然决定把原定今年7月份举行的东京奥运会推迟到明年7月举行,但继续肆虐日本和世界许多国家的COVID-19病毒肺炎疫情让一年后是否能安全举办东京奥运会成为问号。

日本2020东京奥运会组委会主席Yoshiro Mori星期二在回答记者问题时表示,如果被推迟到2021年的东京奥运会届时还不能如期举行,则举办东京奥运会的计划就应该被取消。

专家们的共识是,研制出有效的COVID-19病毒肺炎疫苗是在世界范围内扫除COVID-19病毒肺炎疫情的关键;而研制出有效而又安全的新冠病毒肺炎疫苗需要12个月到18个月的时间。

RCI with The Associated Press、CBC News

