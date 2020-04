加拿大央行行长6月份将换人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大央行-加拿大银行的行长(Governor of the Bank of Canada)斯蒂芬·波洛兹(Stephen Poloz)将于今年 6 月初卸任。

现年 64 岁的斯蒂芬·波洛兹于去年 12 月宣布,不再寻求连任,他的任期将在疫情给经济带来前所未有的不确定中结束。

任职期间大受赞扬

斯蒂芬·波洛兹拥有丰厚的学历和资历。

根据加拿大央行-加拿大银行网站的信息,他出生在安大略省的奥沙瓦(Oshawa)市,于1978 年毕业于女王大学(Queen’s University),获得经济学学士学位,之后在西安大略大学(University of Western Ontario)先后获得经济学的硕士学位和博士学位, 2017年,他被特伦特大学(Trent University)授予荣誉法学博士学位。

央行的网站还说,他曾在西安大略大学(University of Western Ontario)、康戈迪亚大学(Concordia University)和女王商学院(Queen’s School of Business)教授过经济学。

1981 年,波洛兹首次进入加拿大银行任职,之后一直在经济、金融领域工作,曾经在加拿大出口发展署(EDC)担任总裁兼首席执行官。

2013 年 6 月 3 日,波洛兹被任命为加拿大银行的第 9 任行长,任期 7 年,他在任职行长期间的稳健风格和准确判断大受赞扬。

加拿大现任央行行长 Stephen Poloz (PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD)

6月3日新行长上任

加拿大广播公司报道说,斯蒂芬·波洛兹将在 6 月 3 日把央行行长的接力棒交给继任者,预计联邦财政部长比尔·莫诺(Bill Morneau)即将宣布新的人选。

在这样一个危机时刻,下一任加拿大银行行长的选择尤为重要

自 3 月中旬以来,加拿大央行已经注资超过 2000 亿加元,以提高政府和企业在金融市场上借贷的能力。

(RCI, Radio-Canada)

