专访Joan Cheng医生：需要在两个前线作战，救治新冠病毒感染者VS与种族主义抗争（一）

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第一部分：“绝不能容忍种族主义”

而万福医院是多伦多地区最早受到新冠病毒爆发影响的医院，一度医护个人保护缺失。医院网站上公布，截止至今天，他们接待了337位新冠病毒检测阳性病人。

但做为华裔医生，Joan Cheng最近也需要在休息时段特别接受采访，因为除了新冠病毒，她还看到最近因为新冠病毒爆发，针对亚裔/华裔的种族主义仇恨事件增加，她感觉自己有义务讲述真相，对此发声。

YouTube：采访郑琼文医生第一部分：如何应对种族主义？

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“我救治了种族仇恨受害者”

郑医生介绍说，上个星期，在救治一名急诊室患者时，她了解到，这是一起针对亚裔/华裔的仇恨犯罪事件。

她很感激患者信任她，告诉她发生的事件。当时，患者与他的华裔女友正在多伦多市中心，有人向他的女友口出种族主义言论，他上前理论。结果，又出现了三个人一起，把他打得手臂骨折。

郑医生表示，她在救治病人的时候，会和他们聊天，减缓紧张。结果，她听到了这位患者的种族歧视遭遇。

但她同时也非常震惊，就是这名患者似乎接受了现实，没有对此表现出特别的愤怒或是不安。她认为，这不是可取的态度，对种族主义行动绝不能容忍。

目前，案件正在调查之中。

“医生遭遇种族歧视也并不罕见”

郑医生介绍说，她工作的医院位于安大略省万锦市，是安大略省最为多元文化的地区之一，全市50%以上人口是少数族裔。而她作为医生，也没有亲身经历过种族歧视。

但是，她也明白，针对医生的种族歧视并不少见。她例举在新冠病毒爆发后，一名澳洲亚裔医生受到种族主义攻击。

而她在多伦多大学教书的时候，曾经做过一项针对少数族裔医生调查，结果发现，医生当中因为肤色、种族、性取向而受到歧视、甚至攻击的事件常有发生。

这是给所有人提醒，种族主义不会自然消除，需要每个人都努力对抗。

她还表示，相比之下，加拿大算是族裔平等做得非常好的地方了。她之前曾在美国工作，那段经历让她决定返回加拿大，在这里养育孩子。

“要解决问题，我们必须首先承认问题存在”

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郑医生对社会的种族主义问题有很多自己的思考与分析。

她认为，我们必须首先承认问题是存在的 —— 或许因为本身没有受过歧视，或许因为事件不是什么愉悦的事情，所以，有些人不大愿意承认种族主义存在。

另外就是，对于种族主义事件报告问题。很多时候，种族主义显示在一些小事上。比如，最近这段时间，我们看到针对亚裔的种族歧视增加，像是有人拒绝亚裔和他们同乘一架电梯；还有一位亚裔医护和儿子在地铁遭人吐口水。在这种情况下，大部分不会选择报警，但是，这类羞辱会在心理上带来创伤。所以，也应该有机构接受报告和统计这类的事件。

支招：个人如何应对种族主义？

郑医生认为，在保证自己安全的前提下，作为亚裔需要对可能面对的种族主义有思想准备。

首先，你可以拨打911，向警方报告。

再有，个人遭遇种族主义歧视，可能会在那一瞬间感到震惊，手足无措。这个时候，是很需要得到周围的人的帮助。

我们每一个人，都应该在这个时候发声，站出来力所能及地帮助受害者。

最后，郑医生认为，如果你是亚裔或华裔，你要对种族主义有心理准备。就像急诊室里，医护们不断需要培训演练，以应对突发事件一样，个人也应该准备好，比如多想象一些情景，然后排演自己会如何应对，是否需要报警，如何答话，如何回应，是否要掏出手机，录音录像。总之，是时候，在心理上做好准备了。

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