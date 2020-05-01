加拿大政府宣布禁止使用和买卖一千五百种“突击型武器”

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加拿大总理特鲁多和公共安全部长布莱尔（Bill Blair）在星期五（5月1日）的新闻发布会上宣布了一项禁枪令。大约有1500种“突击型武器”在被禁之列，包括M16、M4、AR-10和AR-15等类型。

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这项枢密院行政令立即生效。枪主有两年的时间来处理他们所拥有的枪支。但是从今天起，他们不能再使用和买卖这类武器，运送也只有在把它们退给厂家或是处理时被允许。布莱尔说：“从今天起，加拿大的突击型武器市场关闭了。”

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特鲁多说，枪主有两年的“赦免期“来处理这类枪支。他们将会得到补偿，但是补偿项目需要作为法案提交议会，通过投票程序后方可生效。

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他举出加拿大历年来的枪击案来说明禁止突击型武器的必要性。他说，某些被禁的枪支是可以合法地用于娱乐性射击的，“但是你并不需要用一支AR-15来放倒一头鹿。…… 这类武器的设计就是为了在最短时间内射杀最多的人。”

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他提到的AR-15是一种半自动步枪和手枪的型号，在美国市场上非常受欢迎。突击型武器也被称为攻击型武器或军用型武器，通常指带有可拆卸弹夹等配件的半自动步枪和手枪。各个国家对何种枪支属于突击型的规定并不一致。加拿大联邦政府今天公布的禁枪令包括1500种枪支，属于比较严格的。

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自由党在去年竞选时提出的承诺之一就是制定更严格的枪支管控法规。反对者认为，这类禁令只能给遵守法律的打猎爱好者和枪支爱好者找麻烦，对减少枪支暴力没有作用。因为犯罪分子可以从黑市上买到他们想要的武器。

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本月18日至19日在新斯科舍省发生枪击案，22人遇害。凶嫌沃特曼（Gabriel Wortman）没有持枪证，使用的武器是在加拿大和美国非法购得，其中包括突击型枪支。

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枪支管控专家说，加拿大在实行禁枪令的同时必须采取措施遏止非法枪支从美国流入。加拿大黑市上的大部分枪支来自美国。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker, CP)

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