加拿大环球新闻网调查：中国政府1至2月份通过进口和动员海外华人买光全球口罩

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加拿大环球新闻网（Global News）星期四（4月30日）发表的长篇调查报道说，武汉爆发新冠病毒肺炎后，中国政府一面淡化疫情威胁，一面加紧进口个人防护用品，同时通过统战部和世界各地的领事馆号召海外华人帮助抢购。

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报道引用中国海关总署公布的数据说，从1月24日到2月29日，共有24亿件防护用品进入中国各地海关，其中包括20.2亿只口罩，2538万件防护服。

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加拿大保守党议员奥图尔（Erin O’Toole）说，早在1月底，加拿大官员已经从军方和紧急救援服务部门得知中国在抢购和囤积个人防护物品，“有多少买多少，” 但没有采取任何应对措施。加拿大政府还向中国捐赠了16吨个人防护物品。

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进入3月后，加拿大和许多疫情迅速蔓延的国家不得不争相向中国订购口罩和其他个人防护物品。前墨西哥驻华大使瓜哈尔多（Jorge Guajardo）说，1月中旬的时候，有墨西哥供应商告诉他，他们快被中国的N95订单“淹没了”。他随后在自己工作的华盛顿特区做了个小调查，发现商店里已经买不到医用口罩了。

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他说，墨西哥在3月份用20倍到30倍的价钱把出口到中国的口罩又买回来。他认为，“新冠病毒大流行早期因中国政府掩盖疫情变得复杂化，现在因中国政府买光防护用品变得更加复杂化。”

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这篇调查报道也描述了中国统战部和中国驻加拿大各地的领事馆如何通过华人同乡会和商会等团体动员华人移民。加拿大作家文达峰 (Jonathan Manthorpe)在接受环球新闻网记者采访时表示，在中国统战部为搜购个人防护用品大规模动员华人移民这件事上，最令人不安的是中国政府对海外华人的“约束能力和要求爱国主义忠诚的能力”。

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奥图尔认为，在疫情结束之后，加拿大有必要对北京获得个人防护用品的方式和加拿大政府的应对进行一次全国性的广泛调查。

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(Global News，Sam Cooper)

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相关链接

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Sam Cooper: United Front groups in Canada helped Beijing stockpile coronavirus safety supplies

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一位华人女士在美国某地买口罩时自拍的视频：

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