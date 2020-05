加拿大财长宣布央行新行长人选， 6月3日上任

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

5 月 1 日,加拿大财政部长比尔·莫诺(Bill Morneau)宣布,加拿大央行 – 加拿大银行的下一任行长将由央行前高级副行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)出任。

财长莫诺表示,麦克莱姆对金融市场拥有深刻的专业知识,将有助于加拿大度过新冠疫情引发的前所未有的经济危机。

加拿大总理特鲁多星期五也表示,蒂夫·麦克莱姆在全球金融体系和风险管理方面拥有丰富的经验,相信他将带领加拿大银行处在有利位置,应对疫情的影响并最终使经济复苏。

蒂夫·麦克莱姆目前是多伦多大学商学院(Rotman School of Management of University of Toronto)的院长,在这之前,他曾经在加拿大央行工作过数十年。

加拿大广播公司报道说,麦克莱姆从1984年开始在加拿大央行工作,曾长期担任央行的高级副行长,2013 年,在央行行长易人时,业内曾普遍推测将由他出任,但时任联邦政府最后选择了当时加拿大出口发展署的首席执行官斯蒂芬·波洛兹(Stephen Poloz)。

波洛兹的7年任期将于 6 月 2 日结束,麦克莱姆将在 6 月 3 日上任。

疫情危机

疫情大爆发后,加拿大联邦政府和央行已经注资超过 2500亿加元,为企业和个人提供直接财政援助,

在过去几个月中,央行也连续下调利率,把基准利率降到了0.25%的历史最低点,以应对疫情的冲击。

(CBC)

