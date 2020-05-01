五一节北京故宫博物馆重新开放 / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

北京重新开放故宫、5月中下旬举行两会

作者 方华 |
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发表 2020年5月1日（星期五）07:17

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在五一节黄金周开始的第一天，北京当局开放了在COVID-19病毒肺炎泛滥后关闭了的北京故宫博物院、公园和旅游景点。

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不过，对旅游者开放的景点继续实行限制人数等防疫措施。比如故宫博物馆过去每天准许8万游客进入，而现在每天只让5千人入内，想参观故宫博物馆的游客需要提前上网订票。

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北京星期四把疫情紧急状态等级从1级下调到2级，但继续实行保持社会距离和查验体温等防疫措施。

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此外，每年一次被称为“两会”的全国人大和全国政协会议5月22日将在北京开始举行。但目前还不清楚参加两会的3千名代表是齐聚北京开会、还是大部分代表通过视频方式远程参加会议。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，今年的两会未能像往年那样在三月份举行。

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中国官方统计数字显示，星期五中国有12例新增COVID-19病毒肺炎确诊病例，其中有一半是外国输入性传染；中国连续16天没有人因COVID-19病毒肺炎而死亡。

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