北京重新开放故宫、5月中下旬举行两会

在五一节黄金周开始的第一天,北京当局开放了在COVID-19病毒肺炎泛滥后关闭了的北京故宫博物院、公园和旅游景点。

不过,对旅游者开放的景点继续实行限制人数等防疫措施。比如故宫博物馆过去每天准许8万游客进入,而现在每天只让5千人入内,想参观故宫博物馆的游客需要提前上网订票。

北京星期四把疫情紧急状态等级从1级下调到2级,但继续实行保持社会距离和查验体温等防疫措施。

此外,每年一次被称为“两会”的全国人大和全国政协会议5月22日将在北京开始举行。但目前还不清楚参加两会的3千名代表是齐聚北京开会、还是大部分代表通过视频方式远程参加会议。

由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥,今年的两会未能像往年那样在三月份举行。

中国官方统计数字显示,星期五中国有12例新增COVID-19病毒肺炎确诊病例,其中有一半是外国输入性传染;中国连续16天没有人因COVID-19病毒肺炎而死亡。

RCI with The Associated Press、CBC News

