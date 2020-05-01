智库分析：加拿大正式进入经济衰退

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加拿大智库C.D.豪尔研究所旗下的商业周期理事会星期五（5月1日）发布声明说，根据现有初步统计数据进行的分析计算显示，加拿大经济因受新冠疫情影响，现在已正式进入衰退期。

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经济衰退并没有一个明确的定义。通常经济学家采用的标准是连续两个季度经济下滑。但是C.D.豪尔商业周期理事会说，这个标准太过教条。该理事会成员认为，如果GDP和就业市场的数据显示全国经济整体出现了“明确的，持续的和普遍的下滑”，就意味着进入了经济衰退。而且这一次的严重程度将超过2008年金融危机带来的经济衰退。

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加拿大3月份损失了一百万个就业岗位，就业率呈断崖式暴跌。根据加拿大统计局的初步估计，3月份的经济下滑9%。4月份由于停工、隔离等抗疫措施贯穿整个月，各项数据只会更糟。

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加拿大统计局将会在5月29日公布3月份和2020年第一季度的正式经济数据。

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（RCI with CBC News, CP)

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