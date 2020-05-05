专访医生李大为：“保泰社区抗疫行动”启动，携手华裔社区消除心理、社会负面影响

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这项得到加拿大联邦资助的社区项目，集专业信息，免费心理咨询，挑战种族歧视、关注边缘人群等社会问题为一体。

星期一（5月4日），筹备了两个月的“保泰社区抗疫行动”正式启动。这个项目通过线上咨询服务以及线下的社区义工服务，多方面地为华裔社区提供对抗新冠病毒肺炎导致的心理以及社会负面影响。

这个项目的几位主要创办人包括了瑞尔森大学黄佩卿（Josephine Wong）教授，曼丹娜·瓦赫比（Mandana Vahabi)教授，丽晶园社区健康中心李大为（Alan Li)医生，以及心理医生冯溥伦（Kenneth Fung)医生等专业人士。

RCI采访了这次“保泰社区行动”的发起人之一，李大为医生。

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广泛咨询社区：作出相应调整

李大为介绍说，“保泰社区抗疫行动”是一个综合性的项目，最重要的希望调节社区力量，帮助华裔度过新冠病毒爆发期。

该项目很重要的一个部分是信息中心网站。

网站第一部分包括医学信息，如何预防，如何处置新冠感染等 —— 很多人可能已经了解了其中不少信息，而他们期望给社区人士提供最直接、可靠科学的信息。

第二个大的部分就是心理咨询，有线上免费直接咨询。也可以通过问卷，把你带到你可能需要帮助的部分。

而直接心理咨询部分可以使用电话，也可以依靠网络和短信。

目前的线上即时咨询聊天的服务已经开放：

每周二到周六的早上10点至下午3点； 周三晚上的6点到9点， 都会有线上服务。

他们还培训了50多位义工，来进行这项服务。 同时，针对老人和无法使用网络的人群，也会展开电话咨询服务。

第三，就是社会行动部分。如何应对社会上出现的针对华裔/亚裔歧视，甚至仇恨事件。

“保泰社区抗疫行动”与加拿大的全加华人协进会/平权会（CCNC）等发起了一个全国性的反种族歧视事件报告工具，包括了多伦多、蒙特利尔和温哥华等大的城市都有参与。

如果你有类似的经验，可以通过这个工具来分享你的故事。

李大为介绍说，很多时候，华裔的特点是息事宁人，不愿意太多是非。但是，如果你不对这些状况进行报告的话，整个社会是不会了解你受到的压力和歧视的，也令更多人，在孤独的情况下，受到更大的压力和歧视。

在策划这个项目过程中，他们发现，美国旧金山有个研究表明，一个月内有1500宗种族歧视报告。所以，加拿大也应该有很多没有报告的事件。

华裔社区为什么不应忽视污名化带来的后果？

做为从八零年代开始就为同性恋权益、艾滋病 患者权益抗争的社区活动人士，李大为认为，大家千万不可以轻视污名化带来的影响。

他表示，这次新冠病毒爆发，华裔总体应对是比较平稳。但是，以多伦多地区为例，还是要看到，病毒爆发对华裔带来的污名化与歧视。

他以自己的经验说明，在多伦多住了这么多年，从没有看到过人们对他投来的异样、不友善的目光，这是他个人能感受到的。

另一方面，在政治层面，国际层面压力都比较大。比如加拿大保守党党领袖候选人（Derek Sloan）出现种族主义言论，这在萨斯爆发时都没有发生过。所以，整体的社会气氛对华裔是很不利的。

刚才也提到，华裔社区不喜欢投诉。比如，最近爆出温哥华文化中心遭到涂鸦，出现威胁歧视华裔的标语，但是一个多月之后，媒体才曝光。

而“保泰社区抗疫”项目关注的重心，不是要预防新冠病毒感染——那是公共卫生部门的职责，它主要是关注，华裔社区在新冠病毒爆发期间，心理上和社会层面上受到的压力。

李大为以艾滋病权益为例子，尽管目前艾滋病已经得到控制，有效治疗的药物早已经出现，但是对艾滋病患者污名化却一直持续至今。

所以 ，即便疫情过去，对华裔的影响也会继续存在，而且影响深远。

社区携手，共度难关

在筹备“保泰社区抗疫”项目时，李大为等组织了多次线上集会，以了解社区各个组织机构有些什么资源和服务，也了解社区还有哪些议题和人群没有得到相应的资源与帮助。

比如，华人护理院面临着严峻问题，人手严重不足，很多华裔老人家因为病毒感染已经去世。他们的家人是非常需要支持和关怀的。

在未来的一个月，这个项目还会组织不同的网上集会，关注边缘人群。比如工作不稳定人士，为小生意打工，且不一定拿到政府资助人群。 此外，还有针对留学生群体，他们没有家人在身边，也无法回去，心理面临的压力也是很大的 ——要给这些人群更多的关注。

同时，他通过网站的线上心理咨询，了解到更多大家比较集中关注的议题 —— 然后看看有什么资源可以解决这个问题。

所以，该项目更多的是希望能够协调社区的需要与义工力量。

在应对疫情爆发带来问题的同时，“保泰社区抗疫项目”也希望收集社区人士相互帮助，共度难关的故事 —— 而共度难关正是这个项目最重要的目的，李大为补充说。

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